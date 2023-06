Svenska beteendet som förbluffar fotbollsvärlden

Timmie Falk vet exakt hur många biljetter han skickade i väg: 1 256. Det var inget rekord. Både i cupfinalen 1993 och ett derby mot Örebro i början av 2000-talet tog Degerfors med sig fler bortasupportrar än mot Hammarby i premiären.

Men det är inte grejen, säger Degerfors kommunikationschef medan han drar med foten i asfalten och skakar på huvudet.

Degerfors supportrar Daniel Holmberg och Karl Brink tillsammans med Degerfors press- och kommunikationschef Timmie Falk i mitten. Foto: FREDRIK KARLSSON

Bakom honom släntrar lagets spelare av Stora Vallas gräsplan efter dagens träningspass.

Nej, grejen är det som händer där, säger han och pekar mot andra sidan planen, mot ståplatssektionen.

Och på Strandvallen, i Mjällby. Och Guldfågeln i Kalmar, Örjans Vall i Halmstad och på Studenternas i Uppsala.

En ny publik gör entré på svensk fotbolls läktare. I ett tidigare reportage har Expressen berättat om hur utvecklingen kopplas samman med en våg av ordningsstörningar enligt både polisen och fotbollens företrädare.

Parallellt med det utvecklar sig en långt mer positiv historia. Timmie Falk funderar en stund och tar ett annat exempel för att illustrera det som pågår: Han ser lågstadieelever med Degerfors-kläder på sig.

Sånt brukade inte hända.

Karl Brink, Daniel Holmberg och Timmy Siik på ståplats när Degerfors möter Djurgården på Stora Valla den 30 april. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

I Degerfors säger alla samma sak som i Sirius, Mjällby, Kalmar FF och Halmstad: Efter flera förlorade generationer, där unga människor har frestats att följa Malmö FF, IFK Göteborg, ett lag från Stockholm eller Premier League, verkar det som att något är på väg att hända.

Den nya publiken vill hålla i flaggor, måla banderoller, väsnas, gillar pyroteknik, tifokultur och bryr sig väldigt mycket om sitt lokala lag. Efter pandemin har det gått fort, och det kommer fler hela tiden.

Det väcker frågor.

Framtidens fotbollssupportrar ska nämligen inte hålla på så här.

Daniel Holmberg tar några stora kliv upp på sittplatsläktaren med sina röda adidas-sneakers. Bredvid honom häver sig kompisen Karl Brink upp och rättar till kepsen.

Där, säger Daniel och pekar mot andra sidan, brukade han och morfar sitta, precis i linje med målområdet.

Morfar föddes 1945 och blev bruksarbetare i Degerfors redan i tonåren. Fotboll var han aldrig speciellt intresserad av, men när Daniel föddes ville han hitta en aktivitet med sitt barnbarn.

”Mamma är fotbollstokig och tog med mig på alla matcher. Men någon gång där i tonåren, ungefär när Daniel slutade gå på matcher gjorde jag också det”, säger Karl Brink, till vänster. Foto: FREDRIK KARLSSON

För Degerfors IF var tiderna andra då än nu. Laget tillbringade många år i superettan men ramlade ur 2008. Daniel och morfar fortsatte gå hela det året också, men trots att det blev uppflyttning igen dog traditionen ut. Daniel hängde kvar ett tag till. Som ungdomsspelare i klubben fick han matchbiljetter och fortsatte ta sig till Stora Valla, men någonstans på vägen tappade han och Degerfors bort varandra.

Karl harklar sig på stolen bredvid.

– Det var nästan precis samma för mig. Mamma är fotbollstokig och tog med mig på alla matcher. Men någon gång där i tonåren, ungefär när Daniel slutade gå på matcher gjorde jag också det.

Så långt ser det ut som det ska.

I alla fall enligt de undersökningar som format den dominerande bilden av framtidens fotbollssupportrar.

Våren 2020 släppte ECA, European Club Association, lobbyorganet som företräder Europas största klubbar, en rapport: ”Fan of the future – Defining modern football fandom”.

Rapporten var tänkt att erbjuda underlag till ECA:s medlemsklubbar, men också Uefa och Fifa, som behövde ammunition till sin idé om VM vartannat år. Vem morgondagens fotbollskonsument är och vad den vill lägga pengar på är helt avgörande för hela sportens formgivning. Nya tävlingsformat, ett nytt språk, nya kommersiella utvecklingsområden.

Foto: MAGI HAROUN/REX/SHUTTERSTOCK/IBL Den nya generationen fans bryr sig bara om Neymar. Eller? Foto: HASAN BRATIC/SIPA/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ungefär 14 000 personer ingick i studien. Svaren hämtades från Indien, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Polen, Portugal, Holland och Brasilien – och målade en tydlig bild.

En femtedel av morgondagens fotbollssupportrar kategoriserades som ”tag-alongs”, personer som hänger med någon annan på match. En femtedel etiketterades som ”Main eventers”, folk som gillar stora evenemang. Nästan 30 procent fick stämpeln ”FOMO”, åskådare som är på match med sina telefoner i högsta hugg för att vara där det händer.

Bara elva procent gick att sammanfatta som ”football fanatics”, och 14 procent som ”club loyalists”.

Rapporten ”Fan of the future – Defining modern football fandom” släpptes av European Club Association våren 2020. Foto: ECA

Uppdelningen gled inte förbi obemärkt.

Real Madrids president Florentino Perez menade att ”unga människor inte är intresserade av fotboll” och föreslog kortare matcher för att återerövra deras uppmärksamhet.

Det var en slutsats som vann mer mark.

När The Super League bildades och kraschade inom loppet av några timmar i april 2021 hade klubbarna som låg bakom den gjort en liknande analys: De ville skapa en produkt för ”fans of the future”, inte ”legacy fans”.

Timmie Falk nickar instämmande när han hör historien om hur Daniel och Karl tappade kontakten med Stora Valla. Så har det varit, säger han och pekar upp mot sittplatssektionen, där en betydligt äldre publik håller till.

I generation efter generation har Degerfors förlorat sin potentiella supporterbas. Olika saker har kommit emellan, men en gemensam nämnare är att ungdomar helt enkelt valt andra lag.

Både Daniel och Karl berättar att de håller på Manchester United. Det började när Cristiano Ronaldo slog igenom i början av 2000-talet.

Det här är en långtifrån unik berättelse. David Berggren, tidigare ordförande för Mjällbys största supporterförening Sillastrybarna, säger nästan exakt samma sak.

I generation efter generation har Degerfors förlorat sin potentiella supporterbas. En gemensam nämnare är att ungdomar helt enkelt valt andra lag. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

– De flesta häromkring höll på andra lag. Framför allt har det varit ett problem i Blekinge att folk väljer Malmö FF i stället, säger han.

Martil Ilg, ordförande för Kalmar FF:s Supporterunionen säger att ”det var otänkbart att heja på Kalmar” när han var ung.

– Man höll på IFK Göteborg, Barcelona eller Manchester United.

Även Sara Olsson, Halmstads BK:s SLO, som själv stått i HBK-klacken sedan 2011, menar att HBK inte lyckats fånga upp yngre supportrar. Att prata med personer runt Sirius ger ett liknande svar.

Det var andra lag som gällde.

Men det är inte det enda som är identiskt. När grindarna till de svenska läktarna öppnas efter pandemin händer något.

In väller en annan folkmassa än den som stängde dörren efter sig nästan två år tidigare. I Halmstad börjar mobiliseringen under kvalmatcherna mot Helsingborg hösten 2021. Hittills visar den inga tecken på att avta. Sara Olsson säger att HBK inte har sett lika mycket folk på ståplats sedan guldsäsongen 2000. Dessutom låter det mer än någonsin.

Hos Kalmar FF? Ståplatssektionen sålde slut varje match förra året, och publiksnittet på Guldfågeln blev det bästa sedan den öppnade 2009. Snittet för bortasektionen var högre än på 10 år.

Även i Sirius finns den här berättelsen. Flera parallella supporterfalanger har uppstått. Nu fyller de kortsidan var och varannan match.

– Det som egentligen har skett är att pöbel-stämpeln som kortsidan har haft har försvunnit, säger Martin Ilg från Kalmar FF:s supporterförening Supporterunionen.

– Media, klubbarna och andra intressenter har börjat inse värdet av att ha en aktiv publik. Inte minst ståplats. Gå tillbaka 15 år och man fick kommentarer om att man står bland dräggen, och att det är stökigt. Nu är det mer positiva tongångar. Föräldrar på familjeläktaren släpper ner sina barn där, de får vandra in och ställa sig i klacken. Det hade inte varit aktuellt för 10-15 år sedan. Det är en mer inkluderande supporterkultur nu.

Att den snabba tillväxten har drivits fram av en yngre generation är alla rörande överens om.

I Mjällby pratar alla om Albin, en 17-åring från Bromölla som berättar att han fick nog av att se på fotboll på tv under pandemin, frestades av det som hände på läktaren, snörade på sig skorna och åkte till Hällevik på vinst och förlust. Han blev snabbt identifierad av tifogruppen, som bjöd över honom till sitt bord. Den eftermiddagen blev starten på en snabb föryngring av både Mjällbys bortasektion och ståplats på Strandvallen, med Albin i centrum.

Nu kommer nya grupper av följare från andra platser i Blekinge.

– För mig är det viktigt att visa att vi också kan göra avtryck fast vi är en liten klubb, säger han.

I analyserna av framtidens fotbollspublik ställs egentligen två kategorier av fotbollsintresserade mot varandra: Den globala mot den lokala.

Den globala fotbollspubliken är mer digital och konsumerar fotbollen mer via sociala medier och tv, medan den lokala till stor del går att likna vid det ECA kallar ”club loyalists”.

Hur väl passar Sverige in i den utvecklingen? Å ena sidan behöver man ta hänsyn till att allsvenskan, med sin förhållandevis lilla räckvidd, inte kan sållas till den grupp ligor som ingår i den globala fotbollsprodukten. Kanske är det därför fel att anta att dess publik ska följa samma mönster?

Men å andra sidan har unga fotbollsintresserade svenskar tillgång till samma myller av streamingtjänster, digitala utbud och plattformar som formar den moderna fotbollskonsumenten.

Daniel Holmberg pekar från torget framför kommunhuset i Degerfors. Klockan vid entrén visar fel tid och datum. I huset bredvid låg Coop, men inte längre. Det finns två mataffärer kvar, så kanske är det inte så konstigt att en tredje inte gick runt. Men ändå, säger han. Den avvecklades, och Daniel, som pluggar till lärare i Karlstad, men vill bo kvar här i framtiden, tycker att det känns typiskt.

När Daniel började hitta tillbaka till Stora Valla hade han börjat reflektera mer över vad Degerfors IF representerade. Foto: FREDRIK KARLSSON

– Fotbollsklubben förkroppsligar hela bygden, säger han. Man får arbeta hårt för sin framgång, med små medel och oddsen emot sig.

När han började hitta tillbaka till Stora Valla hade han blivit äldre, börjat reflektera mer över vad Degerfors IF representerade och dessutom intressera sig mer för läktarkultur.

– Jag hittade vänner som var engagerade, personer som jag umgås med nu och inte kände innan. Det var ett stort skäl. Visst, jag kan sitta med kompisar och titta på internationell fotboll på tv. Det kan också vara kul. Men det är klart att det inte är samma sak som det här, att kånka runt i en minibuss och tjöta med folk, säger han.

”Fotbollsklubben förkroppsligar hela bygden. Man får arbeta hårt för sin framgång, med små medel och oddsen emot sig”, säger Daniel Holmberg. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Att laget spelar i allsvenskan gjorde sitt, likaså tror han att en del unga har lockats till Stora Valla efter den populära dokumentären som gjordes om lagets väg tillbaka till Sveriges högsta serie.

– Det här föder en annan gemenskap och närhet. Att följa fotboll från tv-soffan och titta på Degerfors, laget som kommer från staden där jag bor, det är ju två helt olika saker, säger han.

Varför?

– Jag tror det handlar om att man inte lägger ner samma typ av själ i det. Du tappar det äkta. Här är man med. Titta på Premier League och Champions League och allt vad det är. Jag tappar suget för den typen av fotboll, även om spelet på planen är 25 000 gånger bättre.

Noa Bachner är fotbollsreporter och krönikör på Expressen sedan 2015.

Om reportaget: I reportageserien Agenda Sverige samlar Expressen berättelser, skildringar och granskningar av svensk fotboll och dess plats i världen.