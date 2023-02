KARLSTAD. Under flera decennier har invånarna i Karlstad ätit Patrik Hjeltes hamburgare.

MILJONSATSNINGARNA

Runt om i världen pumpar kapitalstarka aktörer in stora summor i fotbollsklubbar. Samma sak händer i Sverige.

I division 6.

I division 4.

I division 2.

I Ettan.

Och i superettan.

Följ med SportExpressen på en resa bland excentriska miljonärer, hisnande ambitioner och närmast otänkbara värvningar.

****

Big Mac, Coca-Cola Zero och pommes frites. Beställa och betala. Sedan en snabb blick in mot köket. Är Patrik Hjelte här? Står han och flippar burgare? Han säger att han gör det ibland, mest för att ”ha en bra kontakt med sin egen verklighet”.

Hjelte var 17 år och skoltrött när han såg en annons om att McDonald’s skulle öppna i Karlstad. 33 år och en resa genom företaget senare äger och driver Hjelte 26 restauranger. Flest i Sverige, näst flest i Norden.

Han gör det genom bolaget Hjelte Restaurang AB som har omkring 1 500 anställda och som 2021 omsatte över 640 miljoner kronor.

”Nummer 61”.

Maten är klar, köket genomsökt. Ingen Patrik Hjelte. Inga flippade burgare.

Så, var är han? Mitt i en annan typ av resa, visar det sig.

– Vi har precis gjort klart med Haris (Avdiu) från Värnamo! Vi har skrivit två år med honom, säger Hjelte som snart ska komma att väljas till ny ordförande i IF Karlstad Fotboll. En förening som befinner sig i Ettan Norra, men som siktar mycket högre än så.

Det konkreta målet är att nå superettan inom tre år. De ambitiösa drömmarna talar om allsvenskan – och SM-guld.

Med på resan uppåt finns Sven-Göran Eriksson som ny sportchef och Albert Bunjaki som ny huvudtränare. I början av december stod de tre, plus Per-Johan Karlsson (gammal klubbchef), på en presskonferens och berättade om de storslagna planerna. Nu samlas de i ett rum på IF Karlstad Fotbolls kansli för att utveckla och förklara dem. På en av väggarna hänger två gamla matchaffischer. ”Glasgow Rangers mot Karlstads BK”. ”Wovlerhampton mot Karlstads BK”.

Det står inte vilka år de är ifrån och ingen i rummet tycks veta exakt.

– Det som är roligt är att det står Wovlerhampton, säger Per-Johan Karlsson.

– Men det måste vara tidigt 80-tal. Det var då gamla KBK hade sin storhetsperiod. De nosade på eliten, var i toppen av division 1 och slogs.

Men de nådde inte allsvenskan?

– Nej. Vi har aldrig haft ett elitlag på herrsidan. Så är det. Men nu ska det ske!

Sven-Göran Eriksson (sportchef), Patrik Hjelte (ordförande), Albert Bunjaki (huvudtränare) och Per-Johan Karlsson (klubbchef) är personerna som ska leda IF Karlstad Fotboll till superettan. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Karlstad har aldrig haft ett elitlag på herrsidan. Senast de var någorlunda att räkna med? 80-talet. Då spelade Karlstad BK bland annat matcher mot Glasgow Rangers och Wolverhampton. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

FAKTA: IF KARLSTAD FOTBOLL Grundat: 2019 genom en sammanslagning av Carlstad United BK och Karlstad BK. Den sistnämnda klubben, vars organisationsnummer IF Karlstad Fotboll fortfarande använder, firar 100 år i år Division: Ettan Norra (2022 slutade de femma) Målsättning: Nå superettan inom tre år Nyckelpersoner: Patrik Hjelte (ordförande), Per-Johan Karlsson (klubbchef), Sven-Göran Eriksson (sportchef) och Albert Bunjaki (huvudtränare) Visa mer

****

IF Karlstad Fotbolls kansli ligger i en vit byggnad. Den omgärdas av en röd. A-lagets omklädningsrum ryms där. Det har fått sig en uppfräschning. Dessutom gjorts rymligare.

– Vi hade ett stort spabad här innan. Jag gick in och fick huvudvärk: ”Nej, för helvete!”, säger huvudtränaren Albert Bunjaki.

Vi gick in där med motorsåg

Så, spabadet kastades ut. Det rimmade inte med den identitet präglad av ödmjukhet, tålamod och hårt arbete som klubben vill implementera.

– Det blev en bra symbolik att vi gick in där med en motorsåg.

Böteslistan som hänger på väggen, och som bland annat förkunnar att man får slanta upp 1 000 kronor om man fastnar på en vimmelbild från krogen (5 000 om det är dagen innan match), ska gå samma öde till mötes. Ut med det gamla, in med det nya.

På ovanvåningen har tränarna sitt rum. Nisse Jansson, ansvarig för taktisk analys och spelarutveckling, har tänt ljus och plockat fram fika.

På ovanvåningen finns också en stor samlingslokal. Marknadschef David Johannesson sitter där och jagar sponsorer. Patrik Hjelte har gett honom en lång lista.

I ett av samlingslokalens hörn har föreningens alla vunna pokaler trycks ihop på ett gäng vita hyllplan. 1:a i McDonald's Cup 2014, Segrare i Sun Cup 1991, Vandringspris JDM herrar…

– Det är mycket historia som står där. Seniorerna, som vi kallar dem, håller på att gå igenom allt inför att Karlstad BK fyller 100 år, säger Patrik Hjelte.

Det sker den 19 oktober i år. Med tanke på att IF Karlstad Fotboll ligger under den anrika klubbens organisationsnummer så måste det så klart uppmärksammas.

– Vi ska väl försöka ha en välgörenhetsmatch eller någonting. ”Svennis” sa att vi kanske ska försöka få hit några allsvenska stjärnor från hans tid.

– Ja, allsvenska stjärnor går an att få tag i. Det är svårare att få hit Beckham (David), även om folk tror att det är enkelt. Eller Rooney (Wayne). De kommer inte.

Tror folk att du kan få hit dem?

– Många tror det.

Hade Beckham svarat om du hade ringt honom nu?

– Ja, han skulle inte säga nej till mig, men han skulle inte komma heller.

Men det borde väl finnas någon gammal spelare som du kan locka hit? Kanske till och med för att förstärka laget?

– Jag ska försöka de närmaste dagarna, absolut.

Karlstad BK:s och IF Karlstad Fotbolls samlade pokaler och troféer. Ett ordnat (?) kaos. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

På en av hyllorna syns en inramad och signerad bild på förbundskapten Janne Andersson. Han har tydligen varit på besök och hållit ett föredrag. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

REPORTERN Mikael Adamsson, reporter Nya Wermlands-Tidningen: ”Det är Färjestad folk läser om här. Vi kan skriva vad som helst om Färjestad så dundrar det in läsare. Samtidigt finns det något slags vilande fotbollsintresse i staden. Det såg man på det sista derbyt 2019, när både Carlstad United BK och Karlstad BK var topplag i division 1. Då kom det 3 300 till gamla Tingvallen. Jag trodde inte mina ögon. Och titta på Gävle. Där levde Gefle IF parallellt i allsvenskan med Brynäs i SHL. Och Gävle är jämnstort med Karlstad. Så, det går ju. Och det ska gå här också. Det är 120 000 invånare på ett litet område. Det ska gå att ha ett superettan-lag här. Det är för dåligt om det inte går”. Visa mer

****

2022 utsågs Karlstad till Sveriges näst bästa idrottsstad. I motiveringen gick det att läsa: ”Karlstads bästa placering i denna ranking efter fyra tredjeplatser. Färjestad med ett efterlängtat hockeyguld efter finalrysare. Crusaders damer med SM-guld. Karlstapöjken Oskar Eriksson med dubbla OS-medaljer och viktig del i Karlstad CK:s lag Edin som vann både OS- och VM-guld”.

Fotbollen? Bidrog inte nämnvärt. Och det har den egentligen inte gjort sedan Karlstads BK tillhörde division 1 och spelade matcher mot Glasgow Rangers och Wolverhampton.

Visst, QBIK gjorde några säsonger i damallsvenskan i början av 2000-talet, men på herrsidan har det varit ett 40 år långt mörker. Dessutom innehållande flera misslyckade försök till förändring.

Carlstad United BK till exempel. Bildat 1998 genom att sju av stadens klubbar gick samman. Målsättningen var hög. Det pratades om spel i allsvenskan – och i Champions League. Resultatet var dock en besvikelse. Carlstad United BK nådde som bäst en tredjeplats i Ettan Norra.

Sedan kom IF Karlstad Fotboll. Ett liknande projekt, iscensatt 2019. Carlstad United BK, fortfarande kvar i Ettan Norra, och Karlstad BK, hemmahörande i samma serie, bestämde sig för att gå ihop. De menade att det var en bättre lösning än att fortsätta konkurrera om samma spelare, sponsorer och publik.

Planen? Nå superettan. Utfallet? Ännu en besvikelse. IF Karlstad Fotboll slutade åtta i Ettan Norra 2020. Och fyra 2021.

Då bestämde sig storsponsorn Daniel Pettersson, som tidigare suttit som ordförande och sportchef i föreningen, för att ringa Patrik Hjelte. Något nytt behövde hända.

– Det var förra våren. Han sa: ”Vi skulle gärna vilja ha in dig som ny ordförande”.

Samtalet var logiskt. Ordförandetanken likaså. Patrik Hjelte hade dels varit partner till både Carlstad United BK och Karlstad BK, dels nyligen meddelat Färjestads BK:s valberedning att han ämnade lämna ishockeyklubbens styrelse efter åtta år. Erfarenhet och kunskap fanns. Tid skulle finnas.

Hjelte:

– Så, jag började sätta mig in i föreningen. Det första var: ”Vem ska ta ansvar för sporten? Vem är den bästa vi har – och den bästa vi någonsin har haft i Värmland?”.

Sven-Göran Eriksson från Torsby. Guldmakare i IFK Göteborg, SL Benfica och SS Lazio. Bland annat. Även förbundskapen för England, Mexiko, Elfenbenskusten och Filippinerna.

– Jag träffade ”Svennis” och sa: ”Om jag ska ge mig in i det här måste jag få med dig”. Det var så det började. Vi tog i hand och sa: ”Nu gör vi det här”.

Och så började de jobba. Än har de inte slutat.

Vad talar för att den här satsningen kommer lyckas?

Patrik Hjelte har slagit sig ned vid ett bord i rummet på IF Karlstad Fotbolls kansli. Han tittar på Sven-Göran Eriksson, Albert Bunjaki och Per-Johan Karlsson som har gjort samma sak.

– Det handlar mycket om människor. Jag tycker att vi har fått till en fantastisk ledarstab runt sporten. Vi har också fått in lite nytt folk i styrelsen, till de redan befintliga, och vi har fått med näringslivet vilket har gjort att vi har kunnat gå för spelare som vi inte har kunnat gå för tidigare.

Jag har gått in med betydligt mer pengar

För att förtydliga det sistnämnda: Nya pengar har pumpats in i klubben. I samband med presskonferensen i december sa Hjelte att det hade gjorts klart med närmare tio nya företag som skulle gå in med sexsiffriga belopp. Nu menar han att de är ännu fler.

Dessutom är McDonald’s ny storsponsor, Hjelte kliver in med pengar via sitt eget bolag Hjelte Restaurang AB. Summan sägs ligga på samma nivå som den Daniel Pettersson (Infrakraft) bidrar med. Alltså miljonbelopp.

– Det jag kan säga är att jag har gått in med betydligt mer pengar än vad jag gjorde förra året. Jag och andra stöttar mycket mer under ett treårsavtal, konstaterar Hjelte.

Så, hur mycket pengar har ni fått in totalt? Fyra, fem miljoner?

Summan är gissning, men visar sig stämma ganska bra.

– Det tror jag nog att vi har som ambition i alla fall. Och vi är en bit på vägen.

Patrik Hjelte byter ämne.

– Sedan är det stora frågetecknet: Hur mycket publik kommer komma? Är det 1 000 i snitt är vi supernöjda.

Fjolårets låg på ungefär hälften. 502 för att vara exakt. Jämför det med Färjestads BK:s snitt på runt 7 000 och det är lätt att förstå att Karlstad är en ishockeystad. Även att fotbollen har en lång väg att vandra.

Samtidigt …

– Jag var med lite som rådgivare i fjol. Skillnaden då jämfört med nu är enorm. Det känns i luften. Intresset. Folk pratar fotboll. Jag var uppe i Torsby i går och handlade och hälsade på pappa. Då frågade folk: ”Vad händer i Karlstad? Har ni köpt någon ny spelare?”. Det har jag aldrig varit med om tidigare, säger Sven-Göran Eriksson och tillägger:

– Om vi tittar tillbaka om ett eller två år på det vi har gjort så tror jag inte att vi kan skylla på någonting. Kompetensen bland folket finns. Och träningsmiljöerna är enorma. Det är få klubbar i hela Sverige som har det vi har.

Även Patrik Hjelte ser positivt på satsningen som nu görs: ”Alla pilar pekar uppåt – sedan ska bollen i mål också”. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

”Det har hänt saker som gör att fokus är väldigt mycket på Karlstad för tillfället”, säger Sven-Göran Eriksson. ”Det är bara att vi ser till att det fortsätter vara så”. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

SUPPORTERN Marcus Gustafsson: ”Vi kommer naturligtvis göra ett stort event på hemmapremiären. Det hoppas jag blir det största fotbollseventet i Karlstad på väldigt länge. Jag är så pass gammal att jag var med när Karlstad BK var uppe i division 1 runt 80-talet. Då var det mycket folk på matcherna. Men de lyckades aldrig gå upp och sedan har det varit på tomgång. Det finns väl en risk att det här kan bli ett luftslott också. Och går luften ur det här … då blir det ungefär som när Sverige röstade för euro – det blir inget på länge. Samtidigt, vad är alternativet? Att göra ingenting? Det här är bättre än det som har varit innan och jag tycker att det känns spännande”. Visa mer

****

Dags för träning. Marsch mot Karlstad Airdome. Det ser ut som en stor vit studsmatta. Det är en uppblåsbar, fullstor fotbollshall som IF Karlstad Fotboll utnyttjar till max under försäsongen.

Hallen ligger perfekt i anslutning till klubbens kansli- och omklädningsrumsbyggnader. Spelarna behöver bara traska förbi den gamla friidrottshallen, där Stefan Holm sägs ha lagt ner några av sina många höjdhoppstimmar, sedan är de framme.

Inne i hallen drar Albert Bunjaki i gång dagens fotbollspass. Huvudtränaren kommer senast från jobbet som förbundskapten för Kosovos U21-landslag. På väg därifrån övertalades han av Tord Grip, ”Svennis” trogne följeslagare och även Bunjaki assisterande tränare när han ledde Kosovos A-landslag, att välja IF Karlstad Fotboll som nästa destination.

– När han ringde var jag i Dubrovnik. Jag hade bilen full med kläder och var på väg till Sverige.

Och för att skriva på för en helt annan uppdragsgivare.

– Då ringde Tord och sa: ”Har du skrivit på?”. ”Nej, inte än”. ”Du får inte göra det. Du får prata med ”Svennis”. För mig var det klockrent. Det är fina människor här. Ödmjuka och med en väldig kompetens.

Till det kan läggas en slagkraftig spelartrupp. Flera nyförvärv har hämtat in och flera nyckelspelare har förlängt.

– Än är det väl inget du har velat ha som vi har gått bet på, Albert?

Patrik Hjelte tittar på huvudtränaren som skakar på huvudet.

Skulle du säga att ni har en av de största budgeterna i Ettan?

– Det är jättesvårt att säga, men vi har kunnat vara med på spelarna som vi har hittat. Och det finns två, tre till spelare som gänget jobbar med. Duktiga fotbollspelare som vi inte kunde mäkta med innan. Sedan om det är i dignitet med vad andra satsar har jag inte kunskap bedöma.

Bland de nya spelarna ska så klart Haris Avdiu nämnas. Främst dock Johan Bertilsson. Drömvärvningen. Inte bara för att Bertilsson lirade allsvensk fotboll med Degerfors IF i fjol utan också för att han har kopplingar till Karlstad. Det var i Carlstad United BK som 34-åringens karriär tog ordentlig fart i början av 2000-talet.

– Att han har kommit hit tror jag är bingo för oss. En fin och ödmjuk kille. Och som han fortfarande jobbar! Det är som om han vore en tonåring. Och han flyter fram på planen, säger ”Svennis”.

Sven-Göran Eriksson. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Var det svårt att övertala honom om att skriva på?

– Nej. Han kommer på grund av vad som kommer hända här. Eller vad vi hoppas ska hända. Han är värmlänning också. Han vill vara med och spela upp Karlstad.

Albert Bunjaki:

– Det känns som att vi har en bra grupp, att vi har gjort bra rekryteringar.

Jag hittade en gammal intervju med Fotbollskanalen där du sa att du drömmer om att bli svensk förbundskapten. Lever den drömmen?

– Jag har mina drömmar, men har sagt att jag håller dem för mig själv.

”Svennis” flikar in.

– Karlstad, allsvenskan.

– Jo, jo.

Och så avslöjar Albert Bunjaki ändå en av sina drömmar. I alla fall ett av sina mål.

– Jag har sagt att jag ska se till att vinna allsvenskan inom fem till tio år. Det är mitt personliga mål. Och då hoppas vi att det är med Karlstad. Så är det.

Bunjaki skrattar till.

– Det gillar inte Patrik att jag säger!

Hjelte skruvar på sig. I det här gänget är han den mest försiktiga.

– Att vi har stora drömmar … det ska vi ha. Men när det gäller våra målsättningar så ska de vara realistiska. Du får aldrig mig att säga något som att vi ska till Champions League. Superettan inom tre år är målsättningen. Det är det vi har fått med alla partners på.

Karlstad Airdome – platsen där IF Karlstad Fotboll genomför sin försäsongsträning. Hallen sägs ha kostat 15 miljoner kronor. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN Lagkapten Andreas Bellander tvingas se dagens träning från sidlinjen. Han är på väg tillbaka från en hjärnskakning. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN Under vintern har sportchef Sven-Göran Eriksson förstärkt spelartruppen med namn som Haris Avdiu och Johan Bertilsson, från IFK Värnamo respektive Degerfors IF. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN I truppen finns också spelare med Karlstad-koppling – som Jacob Ericsson. Vänsterbacken har även representerat klubbar som Örgryte IS och Falkenbergs FF. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

LAGKAPTENEN Andreas Bellander: ”Sedan jag kom hit 2019 är det hockey, hockey, hockey, hockey, hockey och sedan kanske lite fotboll och bandy. Vi kan inte slåss mot Färjestad, inte än på långa vägar. Det är en av Sveriges största föreningar. Men att kunna komma upp och konkurrera lite grann, det är vad de satsar på nu. Det tycker jag är väldigt positivt. Även att allt görs på ett bra och grundligt sätt. Från vårt lag ända ner till akademin. Det känns tryckt inför framtiden, att det inte blir något klassiskt luftslott”. Visa mer

****

51-procentsregeln var varit omdebatterad. Inte minst under det senaste året. Det finns de som tycker att den är bra, att föreningarna ska ägas av medlemmarna. Sedan finns de som tycker att regeln skulle kunna skrotas. Sven-Göran Eriksson är en av dem. I tidigare intervjuer har han sagt att han kan se stora företag äga svenska fotbollsklubbar. Även namnge dem.

– De skulle heta ”Volvo IFK Göteborg” eller ”IFK Göteborg Volvo”, sa han i podcasten Göttänna 2019.

– Tro fasen det, säger han nu.

Därmed även ”McDonald’s IF Karlstad Fotboll” eller ”IF Karlstad Fotboll McDonald’s”?

– Det kan jag inte säga, men han som äger H&M (Stefan Persson) är väl djurgårdskille? Det är klart att han skulle vara med och köpa Djurgården – antar jag.

Vad är det du inte gillar med 51-procentsregeln?

– Det gör att svensk klubbfotboll tappar i kvalitet för varje år som går. Den frivilliga idrotten och idrottsrörelse i Sverige är oerhört stark, jag förstår det. Men om man bara är egoistisk och tänker på svensk klubbfotboll så kommer vi få stryk så länge vi inte tillåter någon gå in med 51 procent .

Patrik Hjelte? Han betonar att han värnar om föreningslivet. Och att det inte alls lockar att kliva in och ta över en förening – som IF Karlstad Fotboll.

– Nej, nej, nej. Det är inte därför jag gör det här. Snarare tvärtom. Jag vill hjälpa till helt ideellt.

Jag triggas av sådana här grejer

Som ordförande. Hjelte valdes av IF Karlstad Fotbolls medlemmar den 8 februari. Även som sponsor. Hjelte har pumpat in pengar, dessutom skänkt bänkar och bord. De är lila med McDonald’s logotyp på. Hjelte passerar dem när han kliver ut från IF Karlstad Fotbolls kansli.

Vart han är på väg? Är det nu det ska flippas burgare? Nej, barn ska skjutas till idrottsaktiviteter. Sedan? Ännu fler tänkbara förstärkningar till IF Karlstad Fotboll ska hittas.

– Jag triggas av sådana här grejer. Jag tycker att det är kul att få vara med och bygga upp något. Och jag älskar Karlstad! Den här staden har ätit otroligt mycket hamburgare hos mig. Kan jag då bidra till att det blir en bättre fotbollskultur, så varför inte?

IF Karlstad Fotboll – snart en klubb att räkna med i den svenska eliten? Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN