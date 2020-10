Stängs av: ”Det är inget jag står för”

I slutet av september möttes AFC Eskilstuna och Umeå FC i superettan. Under matchen hävdade AFC:s målvakt Joshua Wicks att han utsatts för rasism av gästernas Bajram Ajeti.

I Dplays sändning från matchen hördes Wicks skrika:

– Är det vad ni stöttar? En jävla rasist i ert lag.

– Vill ni stödja rasism? Det är f*cked up skit. Ska man behöva acceptera sådan skit i dessa tider?

AFC Eskilstuna anmälde incidenten till svenska fotbollförbundet.

I en intervju med SportExpressen nekade Ajeti till alla anklagelser.

– Vad ska jag säga? Han snackar skit hela matchen med sina egna spelare och sina motspelare. Han är en idiot som skriker saker och ting. Vi tjafsar lite i matchen och så menar han att det har blivit sagt rasistiska saker men det stämmer ju inte, sa Ajeti.

Ajeti stängs av två matcher

Nu har domen fallit. Ajeti stängs i två matcher - men inte för hans påstådda rasistiska kommentarer, utan för att ha sagt ””I fuck your sister in the back” till Wicks, enligt Eskilstuna-Kuriren.

”Wicks har uppfattat ordväxlingen som att Ajeti sagt ”You black fuck”, vilket är att bedömas som rasistiskt. Ajeti å sin sida uppger att han sagt ”I fuck your sister in the back”. Disciplinnämnden konstaterar att ord står mot ord. I brist på annan utredning är det därför inte styrkt att Ajeti har uttryckt sig rasistiskt. Det är däremot styrkt – genom Ajetis erkännande – att han till Wicks har yttrat ”I fuck your sister in the back”, står det i domen.

Bajram Ajeti rasar efter domen.

– Han sa ju samma saker. Jag svarade med samma mynt och så är det jag som får avstängningen. Det står klart och tydligt i rapporten att han säger samma sak. Tydligen är det bara att göra upp en plan och säga att någon sagt något till dig och så kan man döma en spelare för det. Jag fattar ingenting, säger Ajeti.

”Får stå över för att han sagt något”

Barjam Ajeti fortsätter:

– Man ser klart och tydligt på bilderna att han skriker till mig och att jag svarar samma sak. Först försöker han med rasism men det kommer fram klart och tydligt i rapporten att det inte är något sånt. Det är inget jag står för men ändå stänger de av mig i två matcher för orden han börjar säga till mig först.

Tycker du själv att du sagt något du inte borde?

– Ska man stänga av folk för sådana ord så ska han först bli avstängd och så kan man bedöma om man ska stänga av mig som svarar på det. Visst kanske inte tio- eller tolvåringar ska få höra sådana ord men det var ingen annan som hörde det och om man ska stänga av folk för sånt får man stänga av många i varje match.

Bajram Ajeti missar Umeås matcher mot Trelleborg och Öster i superettan.

– Det är klart det är tufft. Jag får stå över viktiga matcher i det läge vi är för att han har sagt något, säger Ajeti.

”Alla gör fel - alla gör misstag”