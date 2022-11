Öis hade 2-0 från torsdagens match i Sandviken att gå på inför söndagens returmöte i kvalet till superettan.

Och när Viktor Lundberg smög in bakom sin försvarare och styrde in ett inlägg i mål via ribban var det få av de 3857 åskådarna på Gamla Ullevi som trodde på något annat än säkrat kontrakt för Öis.

Men det var långt ifrån över. För i den andra halvleken hände allt och lite till.

Det började med att John Junior Igbarumah gjorde kvitterade efter tre minuter av den andra halvleken efter en rörig situation. Tre minuter senare fick samme John Junior Igbarumah bollen till höger i Örgrytes straffområde.

Öis säkrade kontraktet efter kollapsen

Han gjorde en fint, lade bollen till rätta och tryckte in Sandvikens andra mål för dagen bakom Robin Wallinder i Örgrytes mål. En kvart senare, i den 67:e minuten, missbedömde Wallinder en situation där han väntade sig en nick på ett inlägg. Men Sandvikenspelaren missade bollen som i stället gick rakt i mål fram till 3-1 för Sandviken.

Där och då var ställningen i dubbelmötet helt lika - och matchen såg ut att gå mot förlängning.

Men Alexander Ahl Holmström ville annat. Anfallaren stötte in bollen med axeln efter ett inlägg och firade vilt framför hemmasupportrarna.

– Jag gick in med hela kroppen. Tur att man är stor, säger Ahl-Holmström.

Matchen slutade 3-1 till Sandviken. Men dubbelmötet slutade 4-3 till Örgryte som därmed spelar i superettan även 2023.

– Det är en lättnad att vi lyckades. Vi satte oss i en dum situation i andra halvlek. Det är starkt att vi klarar oss ur den, säger Daniel Paulson.

Alexander Ahl-Holmström:

– Det är skönt. En krigarmatch. Boysen krigade på. Det är inte bara jag som gör att vi håller oss kvar.