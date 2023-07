76 landskamper samt proffs i Premier League och i turkiska storklubben Galatasaray. Det är Tobias Linderoths vassaste del på sitt cv.

Sedan han tvingades avsluta karriären i Galatasaray på grund av skador 2010 har han satsat på en karriär som tränare.

Efter sex år som tränare för Elfsborgs U17-lag klev han in som assisterande till Jimmy Thelin 2018 – där Linderoth under sina totalt tre år var mycket uppskattad. Allsvenska nykomlingen Mjällby ville locka över Linderoth efter säsongen 2019 som ersättare till Milos Milojevic, men forne landslagsmittfältaren valde själv att tacka nej.

I stället tog han över Skövde i division 1 året därpå – där han per omgående blev historisk genom att föra upp klubben till superettan för första gången någonsin.

Debutsäsongen i landets näst högsta serie i fjol blev även den succéartad. Skövde AIK slutade femma med bara fyra poäng upp till allsvenska kvalplatsen.

Hånades av motståndare: ”Det är en icke-diskussion”

Linderoth fick dock kritik för sättet som han spelade på. Skövde ansågs spela tråkigt och omodernt av sina motståndare.

”Parodi på fotbollsmatch just nu där Skövde mest liknar Stoke under glansdagarna i Premier League. Långa inkast varvas med hörnor, där man packar ihop sig framför målvakten för att störa”, skrev Dalkurd på Twitter under ett möte lagen emellan.

Linderoth försvarade kritiken för lokaltidningen Skövde Nyheter i december månad.

Nu, ett halvår senare, har laget gått från förra årets stora överraskning till superettans jumbo. Inför omstarten av serien till helgen har Skövde fem poäng upp till negativt kval – och ytterligare tre pinnar till säker mark.

– Ska jag vara ärlig tittar jag inte på tabellen. Det handlar om prestationer som i sin tur ska leda till bra resultat. Det är så man jobbar som tränare, säger Linderoth.

Vad är det som gör att ni ligger sist nu kontra fjolårets succé?

– Dels har vi tappat fem spelare, halva startelvan som gått till allsvenskan. Det påverkar så klart. Sedan har vi haft svårare att få till vårt spel i år.

Har ni blivit lästa?

– Nej, egentligen inte. Vi har bara inte varit lika bra.

På tal som ert spel, vad säger du om den kritik ni fick i fjol trots den fina tabellplaceringen?

– Det är lite naivt av folk som kritiserar oss. Man får titta på vilka resurser och förutsättningar vi har. Utifrån det har vi gjort det fantastiskt. För mig är det dumt, naivt och en icke-diskussion detta.

”Alla kan inte vara Argentina – det funkar inte”

Tobias Linderoth tar upp sin egen landslagskarriär som exempel.

– Under Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg lärde vi oss att vi kunde vinna mot på pappret klart bättre lag. Vi vann mot Spanien, tog oss vidare mot Argentina i VM... Hade vi spelat mot dem på deras villkor hade vi förlorat, det hade bara varit naivt att tro något annat.

– Jag tror det är viktigt att man själv vet om sina förutsättningar och begränsningar. Nu när Argentina vann VM vill alla spela som dem, nu när Man City vann Champions League vill alla spela som dem... det funkar ju inte. Alla kan inte vara Argentina.

När Linderoth spelade i landslaget var de nära succé såväl i VM 2002 som EM 2004. Nu, 20 år senare, är det ett helt annat läge för Blågult. Janne Anderssons mannar ser ut att missa nästa sommars EM-slutspel och har dessutom åkt ner i den mindre smickrande C-divisionen i Nations League.

Linderoth tycker att svensk fotboll tappat sin tidigare slagstyrka.

– När jag spelade i landslaget var det genom fysik vi kunde mäta oss med länder som just Spanien och Argentina. Nu upplever jag att de sprungit om oss även där. Så kan vi inte ha det om vi vill utmana. För som sagt, vi kommer aldrig kunna bli bättre tekniskt än de bästa länderna. Då är det genom fysik och laganda som vi måste vara bäst i. Men det är vi inte nu heller. I fotboll måste man alltid anpassa sig efter sin egen förmåga.