”Hela Sundsvall ska vara stolt över detta”

Det var bäddat för fest på NP3 arena.

Närmre 6 107 personer tog plats på läktarna och inmarschen ramades in av ett stort tifo med budskapet: ”Tid för nya hjältar att skapa historia”.

Gif Sundsvall behövde en poäng för att säkra uppflyttning till allsvenskan om Helsingborg också vann.

Spelar i allsvenskan 2022

På andra sidan stod Östers IF.

Det var gästerna som tog tag i matchen och gjorde också 1-0 då Nicholas Mortensen mötte ett inlägg med pannan och nickade in bollen bakom Andreas Andersson.

Hemmalaget växte dock in i matchen och i den 37 minuten klev lagkapten Pontus Engblom fram och efter en individuell prestation hittade han in till Erik Andersson som stötte in bollen i nät.

Det innebar 1-1 och den poäng som behövdes.

I den andra halvleken tryckte hemmalaget på för ett ledningsmål och när John Stenberg visades ut kunde hemmalaget spela av matchen som slutade 1-1. Det innebär att avståndet ner till Helsingborgs IF är fem poäng inför den sista omgången och att Sundsvall gör IFK Värnamo sällskap upp i allsvenskan 2022.

– Vi drar alla åt samma håll och bryr oss om varandra. Hela Sundsvall kan vara stolta över det här laget, säger huvudtränaren Henrik Åhnstrand i Discovery plus.

Sejouren i superettan stannar därmed vid två år.

För mittbacken David Myrestam blev det extra känslomässigt. Matchen var hans sista hemmamatch innan han avslutar karriären

– Jag kunde inte ha tänk mig ett bättre sätt. Det är helt fantastiskt, säger han i sändningen i.

Hemvändaren Linus Hallenius:

– Just nu det känns så jävla konstigt det har inte landat helt för mig. Det är en jävla svår match att spela i dag, säger han innan han springer i väg och firar med fansen.

