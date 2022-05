Öster tog emot Halmstad på hemmaplan och det var bortalaget som öppnade starkast. Efter drygt 20 minuter tog sig HBK:s Erik Ahlstrand in i Östers straffområde och fixade en straffspark.



Mittbacken Joseph Baffo klev fram och visade enorm kyla när han retfullt chippade bollen i mitten av målet. Det var Baffos fjärde mål för i säsongen och dessutom det andra straffmålet på två matcher.



– Man måste variera sina straffar lite och jag hade på känn att målvakten skulle ta ett steg till vänster. Så den satt precis där jag ville ha den, säger Baffo till Discovery.



Nyckelspelaren fick även ett gult kort vid sitt firande av målet vilket innebär att han är avstängd i nästa match mot Brommapojkarna.



I den 36:e matchminuten slog Östers Månz Berg en perfekt avvägd djupledsboll till Jesper Westermark som precis som Baffo, chippade in bollen i mål.



– Jag snubblade nästan in den chippen, så det var lite flax faktiskt, säger Jesper Westermark.



Det var Westermarks första mål för säsongen och ett mål som dessutom gav hemmalaget energi och självförtroende vilket mynnade ut i att Öster var ytterst nära på att ta ledningen i matchen. Två minuter efter kvitteringen hade Vladimir Rodic ett skott i stolpen.

Jesper Westermark förvaltade sitt friläge på bästa sätt. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Målkung bakom HBK seger

Halmstad tog ledningen i den 66:e matchminuten efter att Samuel Kroon serverat anfallaren Villiam Dahlström som skickade in sitt första mål för säsongen.



Gotlänningen är en van målskytt och noterades för 77 mål på 135 matcher under sin tid i FC Gute i division 2, vilket tog honom till Degerfors och sedan vidare till Halmstad BK.



I den 75:e minuten var Öster nära på att kvittera igen. Det var återigen anfallaren Jesper Westermark som höll sig framme. Denna gång på hörna och nickade bollen i ribban.



Tre minuter senare punkterade Halmstad matchen. Lundemark hittade Kroon i djupet som på ett tillslag satte bollen efter backen till nyinsatte Mikael Boman som enkelt styrde bollen in i mål.



I matchens sista minut så gjorde bortalaget även 4-1 genom Alexander Johansson.



Matchen slutade 4-1 till Halmstad och bortalaget återtog därmed serieledningen i superettan.



– Det är en otroligt skön bortavinst i en tajt tabell och i en en topp där vi vill vara det bästa laget, säger Villiam Dahlström efter matchen.



Kvällens vinst innebar att Halmstad nu vunnit sex raka matcher och har ett självförtroende som är på topp.



– Det är klart det är bra men det skulle bli ännu bättre ifall vi hade åtta raka vinster, avslutar Dahlström.