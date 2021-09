Oscar Pettersson, 21, gjorde fem matcher och ett mål för Akropolis i början av säsongen i superettan.

Men sedan fick hans säsong ett abrupt stopp när han tvingades till omedelbar vila på grund av en hjärtmuskelinflammation. Prognosen var då att Pettersson skulle tvingas vila i sex månader.

– Det blir en så stor omställning, jag vet inte ens vem jag är utan fotboll. Det blir kanske intressant att se vem man är utan den där bollen. Det är klart att man har tänkt lite till höger och vänster, om man ska plugga eller vad det är man ska hitta på. Jag har inte kommit till något svar än, sa Pettersson till SportExpressen i slutet av maj.

Oscar Pettersson tillbaka

Pettersson hade då inte alltför stora förhoppningar om att komma tillbaka till planen under hösten – men comebacken kom redan under onsdagskvällen.

När Akropolis spelade 1-1 hemma mot Jönköpings Södra hoppade Pettersson in i den 82:a minuten. Det var en skön återkomst.

– Det är någonting man har tränat för och sett fram emot när man har legat där hemma och haft förbud mot det. Det är klart att det är jättekul att gå ut och spela, det är det man lever för. Det var en underbar känsla att kliva ut här, säger Pettersson i Discovery Plus.

Pettersson: ”Jävligt tufft”

Oscar Pettersson var nöjd med sitt inhopp i matchen. Han berättar också om vad han kunde göra för att ta sig tillbaka till planen så fort som möjligt.

– Ingenting. Jag fick total vila från all fotboll och all träning. Första månaden fick jag inte röra mig alls. En promenad var nästan på gränsen. Det har varit jävligt tufft från att gå från att spela fotboll och träna varje dag till att inte få göra det alls. Ens liv förändras helt och man får ett annat perspektiv på vad som är viktigt, säger han i Discovery Plus.

