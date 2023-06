Gais (4-3-3 från höger)

Mergim Krasniqi - August Wängberg (ut 59), Axel Norén, Robin Frej, Niklas Andersen (ut 65) - Gustav Lundgren, Joackim Åberg (ut 85), Julius Lindberg - Richard Friday, Alexander Ahl Holmström, Mervan Celik (ut 65)

Avbytare:

Egzon Binaku (in 65), Viktor Alexandersson, Dino Salihovic (in 85), Chisom Chidi, Filip Beckman (in 59), Jonas Lindberg (in 65), Erik Krantz

Öis (4-4-2 från höger)

Mathias Nilsson - Linus Tagesson, Christoffer Styffe, Marcus Haglind Sangré, William Svensson - Isak Dahlqvist, Jonathan Drott (ut 78), Erion Sadiku, Hady Saleh Karim (ut 79) - Nicklas Bärkroth (ut 69), Noah Christoffersson (ut 87)

Avbytare:

Jonathan Azulay (in 87), Amel Mujanic, Daniel Paulson (in 69), Hampus Dahlqvist (in 79), Anton Andreasson, Mubaarak Nuh (in 79), Alex Rahm