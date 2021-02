Astrit Ajdarevic klar för spel i superettan

Djurgårdens före detta storstjärna bröt kontraktet med Stockholmsklubben förra sommaren.

Sedan dess har han varit klubblös – men nu står det klart att Astrit Ajdarevic har skrivit på ett kontrakt med Akropolis som spelar i superettan.

– Akropolis IF välkomnade mig med öppna armar. Under hösten var jag klubblös och behövde någonstans att träna. Jag känner många i Akropolis IF sedan tidigare och sökte mig således till klubben. Akropolis IF är en liten, men otroligt fin förening, säger mittfältaren till klubbens hemsida.

”Akropolis IF är väldigt lyhörda”

Ajdarevic, som vann SM-guld med Djurgården 2019, säger att han vill hjälpa Akropolis unga spelartrupp.

– Min erfarenhet är en stor roll av det hela. Jag blir som lyckligast av att hjälpa andra människor både på plan och vid sidan - i samhället. Min uppfattning är att spelarna i Akropolis IF är väldigt lyhörda och vill lära sig, så jag delar mer än gärna med mig av mina fotbollskunskaper.