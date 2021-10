Sundgren i storform – blev målskytt för Aris

Daniel Sundgren har haft en fin tid i Grekland en längre tid nu. Mardrömstiden i början av karriären i Aris, där han blev utfryst är glömd, och numera har han under en lång tid varit ordinarie och även fått chansen i det svenska A-landslaget. Han kallades in till oktobersamlingen av Janne Andersson och var med i truppen i matcherna mot Kosovo och Grekland. Succén fortsätter också i klubblaget Aris, där han under söndagen gjorde sitt första mål för klubben då han satte 3-0-målet i den 37:e minuten.

Sundgren gjorde 3-0

Den förre AIK-spelaren hängde med upp i ett anfall och fick bollen på högerkanten, där han hade fritt läge. Sundgren gjorde inget misstag och sköt in 3-0 i målvaktens högra hörn. Aris tog därmed en viktig seger i ligaspelet och är efter sju omgångar tia i ligan och har haft en bra form den senaste tiden efter en knackig start. I nästa omgång väntar AEK Aten på bortaplan. Ett Aten med en annan före detta allsvensk bekant i laget, nämligen Muamer Tankovic.