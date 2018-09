Stormade VM-finalen – misstänks ha förgiftats

Under VM-finalen i Moskva i somras sprang fyra personer in på planen under matchen. Kort efter planstormningen meddelade det ryska feministkollektivet Pussy Riot att de låg bakom aktionen och fyra medlemmar greps därefter.

En av dem var Pjotr Verzilov som nu vårdas på sjukhus. Hans tillstånd beskrivs som allvarligt av flera ryska medier och hans vänner misstänker att han blivit förgiftad.

Bandkollegan och flickvännen Veronika Nikulsjina uppger att läkarnas inledande analyser inte bringade någon klarhet i vad som hänt, men att Verzilov sedan plötsligt flyttades till den toxikologiska avdelningen på ett sjukhus i Moskva.

Han ska enligt uppgifter ha förlorat både synen och talförmågan.

– Läkaren sa bara att hans tillstånd var allvarligt, men att han visar tecken på att bli bättre och att han har börjat reagera på att höra sitt namn, säger Veronika Nikulsjina till New York Times.

Efter sommarens planstormning dömdes flera av medlemmarna till fängelse.