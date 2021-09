Landslaget: "Vi visste ingenting om det här"

Sverige har ett gyllene läge i VM-kvalet efter den imponerande segern mot Spanien på Friends arena förra veckan. På onsdag ställs Blågult mot Grekland i Aten och har en chans att gå upp på maximala tolv poäng efter fyra matcher.

Fotbollskanalen rapporterade under måndagskvällen att landslaget hade fått problem när de skulle resa in till Grekland. Landslaget släpptes först inte in i landet. Detta på grund av att Greklands myndigheter kräver att coronatesta stora delar av truppen. Enligt sajten ska ”en kaotisk situation uppstått”.

Pettersson: ”Vi är på väg till hotellet”

– Vi visste ingenting om det här. Men det gick snabbt när vi väl förstod vad vi skulle göra, säger landslagschefen Stefan Pettersson till Fotbollskanalen.

SportExpressen har därefter varit i kontakt med Stefan Pettersson som säger att allt är i sin ordning.

– Det handlade om slumpmässiga urval av spelare. De tog ut några stycken för att coronatesta. Nu sitter vi alla i bussen på väg till hotellet, så det är inga konstigheter, säger Pettersson.