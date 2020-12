Stoppar Maradonas vilja – efter hans död

Den 25 november drabbades Diego Maradona av akut hjärtsvik i sitt hem. Fotbollsikonen föres till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Maradona blev 60 år gammal. Efter hans död har stjärnan hyllats världen över och miljontals människor samlades vid presidentpalatset i Buenos Aires för att ta farväl av honom.

Bara någon dag senare begravdes Maradona under en privat ceremoni med familj och vänner.

Ännu har fotbollslegendaren inte kremerats. Och det kommer att dröja. En domstol i Argentina har nu bestämt att kroppen ska bevaras. Anledningen är den komplicerade arvstvisten som pågår i Argentina efter hans bortgång, skriver Reuters.

Sex personer hävdar att de är Maradonas barn

Utöver hans fem barn hävdar ytterligare sex personer att Diego Maradona är deras pappa. Därför har domstolen beslutat att han DNA ska sparas för eventuella faderskapstest. Maradonas advokat jobbar för att kroppen ska kremeras. Han har tidigare sagt till Reuters att det redan finns DNA sparat.

Det dröjde 30 år innan Maradona accepterade faderskapet till sonen Diego Jr, som föddes efter en affär med Cristiana Sinagra under sin tid i Napoli. Diego Jr, 34, är hans första barn och under flera år vägrade Diego Maradona genomgå DNA-test. Innan han till sist 2016 erkände att han var far till Diego Jr.

