Stjärnornas sorg efter landslagsikonens död

Lars Högh spelade över 800 matcher i den danska högstaligan och blev mästare med sitt Odensen vid tre tillfällen han vaktade även målet när laget slog Real Madrid i Uefa cupen 1994.

Därutöver representerade han även det danska landslaget vid åtta tillfällen men agerade mestadels ersättare bakom Peter Schmeichel.

Efter att karriären avslutades 2000 har han i flera år varit målvaktstärnare för det det danska landslaget något han var fram till efter sommaren EM.

Då fick han beskedet att cancern i bukspottskörteln, som han diagnostiserades med år 2018, kommit tillbaka.

Han hyllades då med en banderoll av de danska spelarna supportrarna under lagets match mot Färöarna i höstas och valdes också in i dansk fotbolls Hall of fame.

Tomasson: ”Tack för att du var du”

Under onsdagen kom beskedet att Högh förlorat kampen mot cancern och gått bort, 62 år gammal.

'Det är med obeskrivlig sorg vi måste meddela att vår älskade, glada och alltid positiva Lars stilla somnat in i natt”, skriver Höghs familj i ett mejl till nyhetsbyrån Ritzau enligt Ekstrabladet.

Högh sörjs nu av dansk fotboll.

”Vi har förlorat en stor personlighet, en kär kollega, en god vän och framför allt en fantastisk människa. Alla tankar går till Lars familj i denna svåra tid. Hedrat vare Lars Höghs minne”, skriver det danska fotbollsförbundet på Twitter.

Landslagskaptenen, Milanförsvararen, Simon Kjaer skriver på Twitter om sin relation till den förre målvaktstränaren.

”Lars Högh - du är en av de personer som inspirerat mig mest. Alltid ett fundament för vad det danska landslaget ska stå för både på och utanför banan. Tack för alla våra samtal. Jag har njutit varje sekund tillsammans med dig. Stolt över att kunna kalla dig min vän. Tack för allt, Lars”.

Malmö FF:s tränare Jon Dahl Tomasson arbetade med Högh i det danska landslaget skickar sina kondoleanser från sin familj till Höghs.

”Det här är det enda sättet som jag kände Lars på. Alltid med ett leende och den mest positiva själ jag känner. Tack för att du var du. Låt dig sträcka ut dina vingar i himlen. #RIPlarshögh #vilaifrid”, skriver han till en bild på Instagram som föreställer de båda skrattandes under ett träningspass med det danska landslaget.