Stjärnans hund dödad – sköts utanför hemmet

Hope Solo, som numera gått i pension, är en av damfotbollens mest omskrivna spelare. Hon bor numera tillsammans med sin make Jerramy Stevens, tidigare NFL-spelare, och deras två tvillingar som föddes tidigare i år. I familjen finns även fem doberman-hundar.

I fredags berättade Solo på sociala medier att en av hennes hundar, Conan, hade blivit skjuten utanför familjens hem och befann sig i ett kritiskt tillstånd.

Hon efterlyste även en protes för att kunna ge Conan ett nytt framben.

Men trots att hunden togs till sjukhus och fick vård kunde veterinärerna inte rädda Conans liv. Han avled dagen efter på grund av blodförlust.

”Svårt att förstå hur någon kan göra så”

Nu skriver Hope Solo om händelsen på Instagram:

”Det är med krossat hjärta vi meddelar att Conan avled av blodförlust i går kväll (läs i söndags kväll). Han kämpade in i det sista och vi är förkrossade. Bara en hund som var ute och sprang i skogen och försökte hitta hem. Vi köpte våra 24 hektar för att ge utrymme åt hundarna att springa fritt och leva sina liv fullt ut. Han gick bara 25-30 meter utanför tomtgränsen när han blev skjuten. Som djurälskare har vi svårt at förstå hur någon kan utnyttja rättigheten att äga vapen till att skjuta djur av någon sort. Vi har haft djur som kommit in på våran tomt tidigare och alltid hjälpt dem hem säkert”, skriver hon.

Hope Solo om sin kärlek för dobermans

I en intervju med People 2015 berättade Hope Solo om sin kärlek för dobermans och hur hennes make berättat att rasen påminner honom om henne.

– Jerramy säger alltid att ”dobermans påminner mig om dig. De är lojala, stolta och folk är rädda för dem.” Men de skulle aldrig skada någon. Sasha (en av Solos hundar) är i princip rädd för allt som rör på sig, sa hon då.

Det är fortfarande oklart vem som skjutit Solos hund och hur det hela inträffat.