”Vår spelare och goda vän Clare Shine har varit försvunnen sedan 9.30 i morse. Hon sågs senast i Roslin söder om Edinburgh, men kan ha rest varsomhelst sedan dess. Vi är alla väldigt oroliga, så snälla kontakta polisen om ni har någon information”.

Så skrev den skotska toppklubben Glasgow City FC på sitt Twitterkonto den 21 juni. Deras spelare, den irländska landslagsspelaren i fotboll Clare Shine, 25, var spårlöst försvunnen och anmäld saknad till polisen.

Klubbens meddelande delades som en löpeld och samma kväll kunde de lyckligtvis lämna ett lugnande besked.

”Vi har fått information om var Clare befinner sig och hon får hjälp. Tack till alla som hjälpt till, ni har gjort stor skillnad”.

Clare Shine berättar om sin mentala ohälsa

Redan som 15-åring sågs Clare Shine som en stor talang och tog då plats i det irländska U17-landslag som tog silver på U17-EM i Schweiz 2010. Fyra år senare var hon en central del i det irländska U19-landslag som tog sig till semifinal på VM i Norge. Hon har mellan 2015-17 samt 2019 och framåt varit en stjärnspelare i Glasgow City FC, det mest framgångsrika laget i skotsk damfotboll, samt det irländska seniorlandslaget.

Samtidigt som fotbollskarriären har gått stadigt uppåt har Shine slitit enormt med mental ohälsa. Hon har lidit av en depression, haft enorma sömnsvårigheter och under en treårsperiod missbrukade hon alkohol. I oktober 2018 försökte hon ta sitt liv.

Upprepade gånger har hon sökt hjälp och i januari i år berättade hon för första gången om sina problem, i hopp om att kunna hjälpa andra som lider av samma problem.

– Jag led i tystnad väldigt väldigt länge. Så det här för mig handlar om att utbilda andra samtidigt som jag vill övervinna min rädsla att prata om mina problem. För även om man verkligen vill prata om hur dåligt man mår, så är det bland det svåraste som finns att göra. Men mitt råd till alla är att berätta för någon, en vän eller en närstående, hur du mår, sa hon till tidningen Irish Examiner då.

Shines meddelande från sjuksängen

På natten, efter att hon hittats på kvällen den 21 juni, så skickade Shine ut ett meddelande på sociala medier från sjuksängen.

”Tack till alla. Jag har det kämpigt just nu, och det är okej. Jag kommer tillbaka. Ta hand om er”, skrev hon.

Clare Shine skickade en hälsning från sjukhussängen. Foto: Privat / Twitter

Glasgow City har meddelat att de stöttar Shine fullt ut i hennes rehabilitering och har även gått ut och uppmanat andra som lider av mental ohälsa att söka hjälp.

Att Shine själv och hennes klubb Glasgow båda delar hennes historia kan långsiktigt ha en positiv inverkan. Det menar Rasmus Wallin-Tornberg, det svenska landslagets fotbollspsykologiska rådgivare.

– Det betyder jättemycket. Inom elitidrotten så kan det finnas en kultur om att man inte ska känna så, man ska inte må dåligt. Så fort en känd spelare berättar om såna här saker, vare sig det är i media eller på ett klubbesök så sänker det tröskeln för andra att be om hjälp och det blir mer normalt att be om hjälp. Steget om att själv be om hjälp kan bli mycket kortare för andra spelare, säger han.

Att Shine vågar berätta om sin mentala ohälsa, precis som den svenska landslagsstjärnan Madelen Janogy gjorde nyligen i en intervju med SportExpressen och som Eskilstunas back Anna Oscarssons gjort för Radiosporten, menar Wallin-Tornberg är ett resultat av de framsteg toppfotbollen gjort de senaste åren när det kommer till att minska stigmat kring mental ohälsa.

– Det har hänt väldigt mycket positivt de senaste åren. Idrottspsykologi har länge fokuserat på prestationspsykologi, men de senaste åren har man lyft fram psykisk ohälsa.