Stjärnan brutalt rånad i sitt hem

Rånet skedde i Nicolas Otamendis hem under natten mot måndagen. På söndagen spelade argentinaren från start i backlinjen när Benfica besegrade Famalicao med 4-1 på bortaplan.

Under natten bröt sig fyra inbrottstjuvar in i bostaden där Otamendi och hans familj befann sig. Rånarna ska ha använt ett bälte för att strypa Otamendi under inbrottet, skriver Bild.

Inbrottstjuvarna fick med sig pengar, smycken, klockor och andra värdefulla föremål från inbrottet, skriver tidningen.

Nicolas Otamendi rånad i hemmet

Benfica bekräftar att Otamendi utsatts för ett rån i hemmet.

”Nicolas Otamendi blev offer för ett rån i sitt hem tidigt på morgonen. Han och hans familj mår bra, trots det enorma obehag situationen innebär”, skriver klubben i ett uttalande.

Som ett svar på inbrottet har Nicolas Otamendi nu valt att anlita privata vakter för att garantera säkerheten för honom och hans familj.

Nicolas Otamendi kom till Benfica inför säsongen 2020/2021. Dessförinnan spelade han fem säsonger för Premier League-klubben Manchester City. Där vann han bland annat två ligatitlar.

Han var även en del av det argentinska landslag som vann Copa America i somras.

