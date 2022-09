Svensklaget Arsenal fick det oväntat kämpigt i sin första Champions League-match för säsongen. Ajax skrällde till sig ett kryss borta mot den engelska ligatvåan från i fjol.

Efter att Arsenal tappat bollen i samband med ett inkast visade Ajax upp ett mönsteranfall som Romée Lauchter kunde förvalta till ett ledningsmål efter dryga kvarten.

Arsenal var nära att replikera bara tre minuter senare, men Stina Blackstenius träff på Beth Meads retur hittade inte in bakom Lize Kop i Ajax-målet.

Fick revansch

Hon fick dock chansen att revanschera sig. När Rafaelles nick träffat ribban kunde Blackstenius styra in 1–1, svenskans andra mål för säsongen, i en match där även Lina Hurtig var med från start.

Efter en knapp timmes spel gav Kim Little hemmalaget ledningen. 32-åringen satte 2–1 från straffpunkten sedan Soraya Verhoeve knuffat Beth Mead i straffområdet.

Ordningen återställd – trodde nog de flesta i hemmapubliken.

Men med sju minuter kvar hittade Lauchter återigen nätet efter en trasslig situation framför mål och Jonas Eidevalls lag fick nöja sig med delad poäng.

I egenskap av ligatvåa i Super League förra säsongen fick Arsenal kliva in i CL-kvalet i den sista omgången. Lyckas man besegra Ajax i returen väntar gruppspel.

Hemmaledning

I fjol skakade Juventus om blivande mästarlaget Lyon i Champions League-kvartsfinalen.

Den här säsongen riskerar italienskorna att åka ut redan innan det roliga börjar. Amanda Nildén räddade kvartsfinalisterna från i fjol från ett totalt fiasko borta mot danska Køge.

Redan i den åttonde minuten överraskade hemmalaget när irländskan Kyra Carusa dribblade sig fram på vänsterkanten av straffområdet och skickade in bollen. Den hittade in till Maddie Pokorny som på ett tillslag sköt in 1–0 till Køge.

Juventus kom dock tillbaka, och det var en svensk landslagsback som ordnade kvitteringen.

Ny position

Amanda Nildén fick för ovanlighetens skull starta till höger i stället för vänster i backlinjen, där även Linda Sembrant spelade 90 minuter.

Åtminstone offensivt fungerade sidbytet utmärkt.

I den 21:a minuten slog fransyskan Annahita Zamanian ett inlägg från höger, och det hittade huvudet på Nildén som nickade in 1–1 förbi Køgemålvakten Bridgette Skiba.

Juventus dominerade sedan matchen, även om inte Køge saknade farligheter. Men trots många byten, bland annat kom 19-åriga svenskan Evelina Duljan in i slutminuterna, lyckades inte gästerna avgöra matchen.

Båda returerna spelas nästa onsdag.