Det var efter att Molde säkrat ligatiteln i söndags som allt började.

Inför de firande supportrarna skrek då lagkaptenen Magnus Wolff Eikrem att värsta rivalen Rosenborg minsann ska stå ”guard of honour” i nästa omgångs möte.

Guard of honour innebär att motståndarlaget formar i ett led och applåderar in de nykrönta mästarna in på planen inför matchen.

Men Rosenborg var tydligt. Klubben meddelade direkt att spelarna inte kommer stå i en ”guard of honour.” Detta trots att Rosenborg hyllade Bodö/Glimt på exakt det sättet 2020.

”Det kommer vi under inga omständigheter gå med på. En 'guard of honour' är tänkt som en handling av respekt för en nybakad seriemästare. Vi upplever att Molde har mer fokus på att förnedra Rosenborg än att få välförtjänt respekt”, skriver klubben i uttalande.

Rosenborgs vägran väckte stor ilska i Molde-lägret och ledde till nya rubriker i norsk press.

Hånet: ”En Twitter-klubb”

Bland annat kallade tränaren Erling Moe Rosenborg för en ”Twitter-klubb”.

– Det verkar som att de har blivit det. De låter Twitter bestämma det som klubben ska göra, det är märkligt och känns inte som det bästa sättet att ta beslut på, säger Moe till Discovery.

Rosenborgs Markus Henriksen svarade skämtsamt:

– Jag tänker mer att vi är en TikTok-klubb egentligen, säger Henriksen till TV2.

I Rosenborg, som har en svensk sportchef i form av Mikael Dorsin, finns svenskarna Jonathan Augustinsson och Stefano Vecchia.

Den sistnämnde har haft svårt att följa med i alla turer kring de uteblivna applåderna.

– Ska jag vara helt ärlig så har jag ingen insyn i det här bråket. Jag bara hör hur allt florerar, alla bara säger saker till höger och vänster, jag hänger inte med, säger Vecchia.

Är ni en Twitter- eller TikTok-klubb?

– (Skratt) Ja... vad menas med allt egentligen?

”Kommer bli en häftig match”

Den förre Sirius-yttern berättar att Rosenborgs beslut togs över spelarnas huvuden.

– Jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka, jag gör bara det som klubben säger. Vi spelare fokuserar på att spela fotboll. Det som togs var endast från klubben. Då känner jag att jag gör det som klubben säger.

Men ni måste ha pratat om det mycket i veckan, hur går snacket?

– Ja, men det är klart att vi har snackat om det. Allt byggs ju upp mer och mer för att det handlar om stora rivaler. Det är som AIK och Djurgården i Sverige liksom. Skulle det ena laget vinna titeln, och det andra laget tvingas applådera, då är det ju naturligt att någon kanske vill hetsa.

Bråket har lett till att rivalmötet troligen känns hetare än på länge. På söndag gör lagen upp.

– Det kommer nog bli en väldigt häftig match tror jag. Det kommer säkerligen tända till. Det kan jag tänka mig. Och vi kommer försöka ta alla poäng vi kan för att sluta bland topp tre.