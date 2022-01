Starka reaktioner mot klubbens skandalvideo

Rysk fotboll skakas av en skandal och det huvudstadslaget CSKA Moskva har hamnat i blåsväder.

Detta sedan klubben under onsdagen presenterat ett nyförvärv på ett minst sagt olämpligt sätt, vilket också väckt reaktioner.

Det är presentationen av det turkiska nyförvärvet Yusuf Yazici, en mittfältare som ansluter från franska Lille, som blivit omdiskuterad.

Videon inleds med att Yazici uppvaktas i sociala medier av klubben i ett påhittat scenario. Därefter lockar de, efter lite tjat, honom genom att erbjuda prostituerade kvinnor med uppmaningen: ”Yusuf, it's Russia, we have many Natasha's here”.

Ursäkten: ”Olyckligt och olämpligt”

På det tackar Yazici ja till erbjudandet. Och just ”Natashas” är en typ av slang för prostituerade i vissa östeuropeiska länder.

Klubben har senare raderat videon från sina sociala kanaler och CSKA TV:s chefredaktör Katerina Kiriltjeva har bett om ursäkt.

”Jag ber uppriktigt om ursäkt för presentationsvideon som publicerades av vår mediagrupp. Initialt hade vi ett annat manus till videon, men i spelarens frånvaro var det omöjligt att filma materialet vi behövde. Med tanke på tidsbristen kom jag på ett annat manus som var olyckligt och olämpligt. Än en gång ber jag om ursäkt till våra fans, särskilt tjejer, och till Yusuf personligen”, skriver hon i ett uttalande.

”Bland det vidrigaste jag sett”

Reaktionerna har inte heller låtit vänta på sig efter den minst sagt speciella videon.

”CSKA Moskvas presentationsvideo vid lånet av Yusuf Yazici är bland det vidrigaste jag sett”, skriver författaren Ekim Caglar på Twitter.

Bland andra reaktioner finns användare som kallar videon ”en skam”, ”fruktansvärd” och ”en förolämpning”.

Med andra ord går det minst sagt att säga att den olämpliga presentationsvideon väckt reaktioner.

Yusuf Yazicis övergång från Lille till CSKA Moskva då? Det är ett låneavtal för resten av säsongen, inklusive en köpoption.

