Zlatan Ibrahimovic står redo för att ta sig an MLS igen, och hans Los Angeles Galaxy har en revansch att utkräva. Trots att svensken öste in mål missade laget snöpligt nog slutspel.

Men lagets förberedelser inför ligasäsongens start kunde ha gått bättre. I morgon skulle Galaxy möta Vancouver Whitecaps i en vänskapsmatch i Orange County Great Park. Matchen, som var begränsad till säsongskortsinnehavare, har dock ställts in.

Ställer in matchen

Vädrets makter har ställt till det för planerna.

”Los Angeles Galaxy har precis ställt in sin match. Planen går inte att spela på på grund av allt regn. Vi har precis flugit över Orange County, och nästan varenda gräsplätt vi såg var översvämmad”, skriver kända Galaxy-podcasten Corner of the Galaxy på Twitter.

Jagar anfallare

Samtidigt planerar Galaxy att förstärka laget inför säsongen. Sajten MLS Soccer skriver att två anfallare finns på ledningens radar: Sebastian Villa och Ricardo Centurion. Villa spelar för argentinska storlaget Boca Juniors, medan Centurion tillhör Racing Club.

Men ska någon av Villa och Centurion värvas måste man göra sig av med minst en av sina spelare som fyller upp utlänningskvoten: Romain Alessandrini, Zlatan Ibrahimovic och bröderna Giovani och Jonathan dos Santos.