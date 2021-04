”Spelarna är amatörer som har ett jobb vid sidan av”

Den tidigare U21-förbundskaptenen berättar om livet på Färöarna. Av beskrivningen att döma låter det som ett väl fungerande land där invånarna har det bra.

– Det är drygt 50 000 som bor där. En tanke är att hela landet ryms på Friends arena.

– Alltså hela naturen. Allting är bara grönt och det forsar vattenfall ner i havet. Det finns till exempel 72 000 får som är spridda över hela landet och som går på vägarna bara så där. Bilarna stannar på vissa vägsträckor för att få bort dem. Det är otroliga vyer och god mat. Det är en njutning att gå ut och äta. Färöarna består av 18 öar där man kan ta båt eller helikopter till olika öar. Landet är verkligen värt att besöka.

”Det är spelare som är amatörer

För två år sedan var Ericson aktuell som förbundskapten för Indien, men valet föll på någon annan. Två månader senare presenterades han som ny förbundskapten för Färöarna.

– Det var många många saker som spelade in. Jag hade varit utan fotboll sen EM 2017, alltså två år utan fotboll. Jag kände att jag inte riktigt var klar med sporten. Jag ville göra något mer, det kittlade mig. När förfrågan kom så kände jag att det vore jätteintressant att hoppa på tåget. Att gå från en nivå som den i Sverige till en amatörnivå och se vad man kan åstadkomma, det var en spännande idé.

Färöarna är kanske det fotbollslandet som Gud glömde. I en bisats benämns den alltid som en ”blåbärsnation”, och konstigt vore det annars. Med drygt 50 000 invånare och endast 5 000 licensierade fotbollsspelare går det knappast att argumentera emot.

– Det är spelare som är amatörer och som har ett jobb vid sidan av fotboll, förutom ett tiotal som spelar i Nordiska seriesystemet och en i Tyskland – de är proffs, bland annat Brandur Henriksson Olsen i Helsingborg.

Men trots det har resultaten det första året varit positiva. I Nations League-gruppspelet tog de två raka segrar, mot Andorra och Malta, sedan blev det 1-1 mot Lettland för att återigen slå Andorra i returmatchen. Plötsligt hade de drömläge att avancera vidare till C-divisionen, och mycket riktigt blev det så. Dessutom hade de för första gången i landets historia gått sju tävlingsmatcher utan att förlora.

Målet: ”Ha ett 15-tal spelare som spelar i andra ligor i Europa”

Men vad är det sportsliga målet?

– Från styrelsens sida är det att man ska nå C-gruppen i Nations League. Sen finns det egentligen inga resultatmål på det sättet, och jag tycker att det hade varit orättvist att ha resultatmål för ett land som Färöarna. Vi jobbar i stället med hur vi kan utveckla konceptet här. Jag har anställt en analytiker som ska utvärdera våra matcher från topp till tå. Sen har vi samt köpt ett analysverktyg för att kunna analysera om vi är på väg åt rätt håll.

– Man kan inte förlita sig på resultat i VM-kvalmatcher för där kan det vara över redan efter matcher, så vi måste mäta utveckling på annat sätt.

Projektet att omvandla Färöarna till ett stabilt fotbollsland har pågått i två år, och Ericson planerar att den ska fortstätta i åtminstone två år till. Målsättningarna är tydliga: klättra på världsrankingen och:

– Att ha ett 15-tal spelare som spelar i andra ligor i Europa, helst med minst fem utanför Norden, innan 2024.

Pandemin existerar knappt på Färöarna

Håkan Ericson med familj bor fortfarande i Sverige. När det är dags för landslagsspel reser han till Färöarna. Enligt avtal ska han tillbringa en vecka per månad åt att vara på plats. Coronapandemin har gjort jobbet en aning svårare men trots all elände världen går igenom just nu så ser läget betydligt bättre ut på Färöarna. Pandemisituationen som Håkan Ericson återger låter nästan surrealistiskt.

– Det är ingenting för tillfälligt. De hade 2-3 coronafall de sista månaderna och efter jul hade de ett utbrott samt i somras då det var många som firade nationaldagen och några hade rest från Danmark, men annars har de bra kontroll på viruset. Man kan åka till Färöarna med båt eller flyg. Det är fem flygningar per vecka, annars är det två per dygn i vanliga fall. Alla som kommer in ska testats och sättas i karantän i sex dagar och det är därför de har lyckats rätt så bra. De har några restriktioner men det är en stor skillnad till andra länder. Det är okej med folksamlingar och barer samt de flesta restauranger är öppna på kvällen.