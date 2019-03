Händelsen ska ha utspelat sig den 6 januari i år. Sheffield Uniteds Sophie Jones anklagades då för att ha gjort apljud mot Tottenhams Renee Hector, vilket ledde till att det engelska fotbollsförbundet, FA, inledde en utredning mot Jones.

På onsdagen föll domen. FA menade att Jones var skyldig och för det stängdes hon av i fem matcher samt bötfälldes med 2500 kronor. Sheffield United menade att Jones agerande inte var förenligt med det klubben står för och rev hennes kontrakt.

Sophie Jones slutar med fotboll - efter avstängningen

Jones själv menar att domen mot henne är skandalös och kallar domen för ett justitiemord.

– Jag vill först och främst säga att jag är emot all form av rasism. Jag står även fast vid att jag är oskyldig till de anklagelser som riktats mot mig. Jag har svårt att förstå hur FA kan döma en baserat på endast två vittnesmål. Jag vet att de har fått in mer än tio vittnesmål från såväl spelare som domare i matchen som säger att de inte hörde några rasistiska tillmälen, säger Jones enligt The Independent.

Jones väljer nu till följd av det här att avsluta sin karriär.

– Det är med ett tungt hjärta som jag känner att jag inte längre kan spela fotboll under en organisation jag inte har något förtroende för.

Sheffield United spelar i Women’s Championship, som är Englands näst högsta division.