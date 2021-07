Skrattar åt bilden: ”Det är alltid något med mig”

Det svenska landslaget är nu samlat för de sista förberedelserna på svensk mark innan planet mot Japan och OS i Tokyo bär av.

Under söndagen anslöt de sista spelarna och truppen är nu komplett. Och det är en del spelare som precis innan avfärd fått nya klubbadresser.

I torsdags tackades nämligen både Nathalie Björn och Anna Anvegård av av Rosengård.

Duon har under en längre tid ryktats till Everton och under lördagen blev det klart. Men att just presentera svenskorna på sina sociala medier gick inte helt problemfritt.

När klubben skulle offentliggöra övergången av Anna Anvegård visades i stället en bild på Nathalie Björn.

– Det är alltid något med mig, säger Nathalie Björn och skrattar.

– Nej, men jag såg det inte direkt utan efter. Det är sånt som händer, det var inte superhemligt vart jag skulle den här gången. Men nästa gång, då jäklar.

Anna Anvegård tog det också med en klackspark.

– Jag lägger ingen energi på det, sånt händer och det var väl lika bra att ni fick veta direkt. Vi skrattade åt det och tänkte att det är väl inte hela världen.

Enkelt val för båda spelarna

Flera klubbar vill ha spelarnas underskift inför nästa säsong. Men redan från start var både Björn och Anvegård inställda på att England var nästa anhalt.

– Det känns bra som ett mellankliv, du åker till ett land där du kan språket och det finns en del svenskor i landet och vi har två danskor i laget. Det är ett perfekt mellansteg, säger Björn medan Anvegård också lyfter fram utvecklingen i landet.

– Everton satsar verkligen på sitt damlag men ligan är också på frammarsch. Det känns som ett steg i rätt riktning.

Duon har haft bra kontakt med klubben redan från första början och att det blev just Everton för Nathalie Björn handlar till viss del om positionen på planen.

– De ser mig som mittback vilket jag vill spela och inte fått spela så mycket i Rosengård. Jag hade ett bra samtal med tränaren som ser på fotboll på samma sätt som jag gör och ser mig så som jag ser mig själv.

– Och de vill vara med och utveckla de delarna jag är bra på, vilket är mitt passningsspel och min defensiv. Jag är så taggad på att få sätta i gång med Everton.

”Det är en stor trygghet”

Klubben har värvat friskt inför säsongen. Blanda annat har man hämtat hem Toni Duggan efter åtta år och målsättningarna från klubben är höga.

– De har ju en ambition att spela Champions League, komma topp tre och slåss med de största klubbarna. Jag vill vara med på och bidra på den resan, säger Björn.

Både Anna Anvegård och Nathalie Björn har varit framträdande spelare i damallsvenskan under många år och båda tycker nu att det ska bli spännande att ställas mot helt nya spelare, lag och spelsätt.

Men framför allt så gläds det av att ha varandra på resan.

– Det är skitkul att vi har känt varandra väldigt länge, både från klubblag och landslag. Det är en stor trygghet, säger Anvegård.

– Det känns jätteskönt att ha henne där när du ska flytta utanför Sverige för första gången, säger Björn.