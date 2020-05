Skandalen skakar fotbollen: ”Chockade och bedrövade”

På onsdagen meddelade det österrikiska fotbollsförbundet ÖFB att Tipico Bundesliga, landets högstaliga i fotboll, ska starta upp igen den 2 juni.

Men i nuläget är frågan om alla lag kommer att få vara med när ligan startas upp på nytt. För under torsdagen har det briserat vad som beskrivs som en ”jätteskandal” i österrikisk press.

LASK Linz, som spelar i Europa League och ledde ligan vid uppehållet, utreds just nu av förbundet för ett misstänkt brott mot coronareglerna.

Läckta videon avslöjar regelbrottet

De österrikiska klubbarna fick återgå till träning i mindre grupper den 20 april och skulle enligt reglerna få återgå till normal träning den 15 maj. Men ÖFB skriver att de tagit del av en nyinspelad video från LASK:s träningsanläggning där de genomför en normal träning.

Enligt Sky så kan LASK, om förbundet finner dem skyldiga till regelbrottet, i värsta fall uteslutas ur ligan och tvångsnedflyttas.

Nyheten har väckt stor vrede hos de andra Bundesligalagen som menar att LASK både äventyrar en återstart av ligan samt försöker skaffa sig en orättvis konkurrensfördel gentemot de andra lagen genom att vara bättre tränade för match.

Klubbarnas vrede – kräver ett straff

Tillsammans har totalt 11 lag i ligan gått ut och fördömt LASK och krävt att de straffas.

– Under de senaste veckorna har vi kämpat hårt för att fotbollen ska kunna återupptas, men det förstörs helt av detta livsfarliga agerande. Det är ett rent gift mot våra ansträngningar att få i gång ligan på nytt. Det är odisciplinerat och själviskt, säger Austria Wiens styrelseledamot Peter Stöger.

– Vi kan inte alls förstå LASK:s agerande och det måste få konsekvenser. Det är en kränkning mot idén om fair play, säger Rapid Wiens sportchef Zoran Barisic.

– Det här har skakat oss djupt. Vi är mållösa, säger Admira Wackers vd Philip Thonhauser.

LASK:s försvar – utsatta för industrispionage

Samtidigt går LASK själva ut och säger att de blivit utsatta för vad de kallar ”industrisabotage”. Under torsdagen gick klubben ut med bilder på två män som de menar under natten brutit sig in på deras hemmaarena Raiffeisen Arena och installerat flera övervakningskameror.

Enligt LASK är det andra gången på kort tid som det händer.

– Då detta är den andra incidenten på mycket kort tid bestämde vi oss för att offentliggöra den här bilden. Vi är chockade över att det uppenbarligen finns en tredje part som är villig att bryta mot lagen för att bedriva industrispionage. Förövarna har filmats och händelsen utreds just nu, säger LASK:s vd Andreas Protil enligt Sky.