Vill plundra succélaget: Tre spelare på väg bort

UPPGIFTER: Liverpool ändrar fokus efter att ha förlorat kampen om Timo Werner.

Det har tidigare ryktats om att man nu siktar in sig på Borussia Dortmunds Jadon Sancho och nu rapporterar The Mirror att klubben också kommer göra allt för att värva Wolverhamptons succéspelare Adama Traoré. Enligt tidigare uppgifter till The Sun är Liverpool beredda att lägga runt 700 miljoner kronor på den 24-årige yttern.

Samtidigt skriver The Mirror också att Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjaer vill knyta till sig Raúl Jiménez. Anfallaren ryktades till United redan i vintras och har gjort 13 mål på 29 matcher för Wolves den här säsongen.

Som om det inte vore nog där skriver dessutom den franska sajten Le 10 Sport att José Mourinho vill ha sin landsman Rúben Neves till Tottenham.

Wolverhampton har stått för en fin säsong i Premier League och ligger på sjätte plats inför omstarten av ligan.

