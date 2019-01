1. Nemanja Vidic

Övergång: Från Sparta Moskva till Manchester United år 2006.

Summa: 110 miljoner kronor.

Kommentar: Försvarsgeneralen från Serbien kom till Manchester United och lyfte laget till helt nya höjder. Vidic blev en riktig ledare och nyckelspelare i det United som tog 15 titlar med serben i backlinjen.

2. Dejan Stankovic

Övergång: Från Lazio till Inter år 2004.

Summa: 50 miljoner kronor.

Kommentar: Under den här perioden hade Lazio stora ekonomiska problem och andra klubbar kunde verkligen fynda från Rom-klubben. Det gjorde Inter när de köpte loss serben för en billig peng. Stankovic fick ut maximalt i Inter och kammade hem 15 titlar med klubben.

3. Marcelo

Övergång: Från Fluminense till Real Madrid år 2007.

Summa: 79 miljoner kronor.

Kommentar: Den brasilianska vänsterback värvades in som en okänd ytter till den spanska toppklubben men har under tiden varit en av världens absolut bästa ytterbackar, om inte den bästa till och med. En kanonvärvning av Real Madrid över tid.

4. Thiago Silva

Övergång: Från Fluminense till Milan år 2009.

Summa: 122 miljoner kronor.

Kommentar: Var med och tog Milan till ligaguld 2010/11 och från hans debut i Milan utvecklades han till en av de bästa mittbackarna under sin tid i Italien. En mittback som det skiner ledare om och han höjer hela sin backlinje, framför allt under tiden i Milan.

5. Patrice Evra

Övergång: Från Monaco till Manchester United år 2006.

Summa: 85 miljoner kronor.

Kommentar: Ytterbacken som är älskad av många, men också mindre omtyckt av många. Under sina åtta och en halv säsonger för United var han med och vann 15 titlar och var helt klart en av de bästa ytterbackarna i Premier League.

6. Luis Suarez

Övergång: Från Ajax till Liverpool år 2011.

Summa: 356 miljoner kronor.

Kommentar: Superanfallaren som öste in mål för Liverpool efter han signades från Ajax. Gjorde en stor skillnad i anfallsspelet där spetsen blev betydligt bättre. Blev en världsstjärna och ledde bland annat Liverpool till en Champions League-plats.

7. Virgil Van Dijk

Övergång: Från Southampton till Liverpool år 2018.

Summa: 750 miljoner kronor.

Kommentar: Den nederländska mittbacksjätten gick till slut till Liverpool efter många rykten. Han kvalificerar in sig på listan trots att han vart där så pass kort tid. Van Dijk har verkligen förändrat Liverpools försvarsspel och är den ledare de behöver för att kunna ta en titel och gå långt i Champions League.

8. Nemanja Matic

Övergång: Från Benfica till Chelsea år 2014.

Summa: 250 miljoner kronor.

Kommentar: Chelsea behövde en sittande mittfältare och hittade en sådan i Nemanja Matic. Detta visade sig vara en riktigt bra värvning då Matic kunde bidra med en trygghet med bollen samt ett defensivt skickligt arbete – precis som Londonklubben efterfrågade. Han höll helt enkelt ihop hela laget.

9. Mats Hummels

Övergång: Från Bayern Munchen till Borussia Dortmund år 2008.

Summa: 50 miljoner kronor.

Kommentar: Kom först som lån till Borussia Dortmund men sedan köpte de loss tysken. Hummels var helt klart en av huvudorsakerna till att Dortmund lyckades vinna ligatitlar och lyckades nå en Champions League-final. En mittback med ledaregenskaper och en spelskicklighet som blev en succé i Dortmund. Är numera tillbaka i moderklubben Bayern München.

10. Pierre-Emerick Aubameyang

Övergång: Från Borussia Dortmund till Arsenal år 2018.

Summa: 615 miljoner kronor.

Kommentar: Arsenal var i behov av en anfallare som kunde hitta nätet lite oftare än tidigare anfallare gjort. Sagt och gjort värvades Aubameyang in från Dortmund och likt Van Dijk kvalar han in på listan trots sin korta tid i klubben – för mål har han producerat. Han ligger just nu tvåa i skytteligan med 15 gjorda mål.