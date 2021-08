Uppgifter: Vill ersätta stjärnan med Haaland

Det har varit en minst sagt intensiv sommar i transfervärlden. Lionel Messi och Sergio Ramos är numera PSG-spelare. Raphael Varane och Jadon Sancho har flyttat till Manchester United, och Cristiano Ronaldo kommer att lämna Juventus med en trolig klubbadress –Manchester City.

Men den dyraste övergången av alla är fortfarande inte i hamn. Det handlar givetvis om Kylian Mbappé till Real Madrid. Storklubben har lagt ett bud på 1,7 miljarder kronor och väntar nu på ett svar från PSG. Mbappé, vars kontrakt löper ut sommaren 2022, ska vara inställd på bara Real Madrid.

Utköpsklausulen aktiveras nästa sommar

Därför vill PSG nu ha en ersättare – och inte vem som helst. The Telegraph rapporterar under fredagen att Erling Braut Haaland är en potentiell ersättare. Dessutom ska klubbledningen vara sugna på att knyta till sig stjärnanfallaren redan den här sommaren. Enligt The Telegraph har PSG redan tagit kontakt med norrmannens agent Mino Raiola.

21-åringen har en utköpsklausul på 780 miljoner kronor som aktiveras först nästa sommar. Vill en klubb värva målsprutan så kommer man tvingas hosta upp en rejäl summa som kan överstiga 1,2 miljarder kronor.