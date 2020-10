Uppgifter: Smalling återvänder till Roma

UPPGIFTER: Manchester United ska nu ha gått med på att släppa mittbacken Chris Smalling till AS Roma. Smalling var utlånad till Roma från United förra säsongen och har uttryckt en önskan att få återvända till Rom. Smalling har under månaden tränat på egen hand och lämnats utanför Uniteds trupp. Enligt flera uppgifter, bland annat journalisten Gianluca Di Marzio, ska klubbarna nu vara överens om en övergångssumma på närmre 160 miljoner kronor och mittbacken väntas resa till Rom under måndagen för att slutföra affären.

HUGO HÖGLUND