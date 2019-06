Stortalangen Matthjis De Ligt är en av sommarens hetaste måltavlor för storklubbarna under sommarens transferfönster.

Barcelona pekades först ut som den troliga destinationen och ses fortfarande som favoriter till att lyckas ro i land värvningen – samtidigt som Manchester United uppgetts beredda att betala den 19-åriga mittbacken en monsterlön.

”Kampen är i gång”, skrev De Telegraaf förra veckan efter rapporterna om att PSG gett sig in i kampen. Enligt The Mirror kliver nu Juventus in och lägger ett bud på 75 miljoner pund, vilket är drygt 900 miljoner kronor.

De ligts egna ord

Matthjis de Ligt själv öppnade samtidigt för att stanna i Ajax när han uttalade sig förra veckan.

– Så länge jag har kontrakt, så finns det en chans. Man ska aldrig säga aldrig, sa han.

– Jag tänker spela där jag kan utvecklas mest, där jag får mest speltid.