För första gången startade Victor Nilsson Lindelöf och Eric Bailly tillsammans i en försvarslinje med två mittbackar. Det visade sig bli en mindre succé, då paret hyllades stort för sitt samspel.

Men det stoppar inte José Mourinho från att vilja plocka in ännu en mittback. Tidigare under söndagen skrev Sky Sports att klubben är redo att försöka plocka in Harry Maguire från Leicester, men att det skulle krävas ett världsrekordbud för att locka över honom.

Manchester United kontaktade Bayern i dag

Och nu kommer ännu hetare uppgifter. Enligt journalisten Christian Falk, som bevakar Bayern München för tidningen Bild, har Manchester United under söndagen kontaktat Bayern om Jerome Boateng. Klubbarna möttes i en träningsmatch (1–0 till Bayern) under kvällen, och det ska ha varit inför den som kontakten togs.

Enligt tidigare uppgifter ska den tyska klubben vara öppen för en försäljning för närmare en halv miljard kronor, men än så länge är det oklart hur högt Manchester United är redo att gå.