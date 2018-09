Mesut Özil förlängde med Arsenal så sent som i februari. Men det ska inte hindra Manchester United från att vilja värva honom redan under det kommande vinterfönstret. Det uppger åtminstone The Express, som skriver att klubben bevakar Özils situation i London-klubben noga.

Arsenal ska i sin tur vara intresserat av att lägga beslag på United-backen Eric Bailly, som sjunkit i hierarkin under José Mourinho den senaste tiden.

Tottenham också intresserade

Både The Mirror och The Sun skriver att Arsenal och Tottenham har visat intresse för backen.

Samtidigt skriver Manchester Evening News att Özil och Bailly skulle kunna ingå i någon form av byte mellan Arsenal och United i vinter.

