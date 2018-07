Svensken närmar sig flytt efter världsrekordaffären

Sveriges VM-succé kan knappast ha undgått någon fotbollsintresserad svensk under sommaren.

En succé som gav eko i omvärlden och som höjer värdet på flera spelare, såväl i som utanför startelvan.

Ett par svenska spelare har redan bytt klubbadress i sommar. Den rutinerade duon Andreas Granqvist och Sebastian Larsson har vänt hem till svensk fotboll i form av Helsingborgs IF och AIK.

Och fler nya klubbadresser väntas det bli.

Rekordtransfern som öppnar för Olsen till Roma

En av de stora snackisarna i sommar har varit Robin Olsens framtid i FC Köpenhamn.

Olsen, som höll nollan i tre av Sveriges fem VM-matcher, har stått för en strålande säsong i både FCK och landslaget.

Redan under säsongen har klubbadresser som Crystal Palace och Roma nämnts. Mitt under brinnande VM skrev dessutom katalanska tidningen Sport om storklubbens Barcelonas intresse för att hämta in Olsen som back up till förstemålvakten Marc-André ter Stegen.

Men i och med den brasilianske VM-målvakten Alisson Beckers flytt från Roma till Liverpool – som enligt flera brittiska medier är i princip klar och där läkarundersökning kan ske redan i dag – ses Roma återigen som den mest troliga klubbadressen.

FCK själva har genom managern Ståle Solbakken sagt att de budgeterat med att sälja Robin Olsen i sommar.

– Den stora europeiska målvaktskarusellen börjar nu efter VM och han (Olsen) gjorde ett starkt VM och var väldigt stabil, sade han till danska sajten bold.dk.

FCK väljer dock att lägga locket på kring Olsens framtid.

– Vi kommenterar inte transfers. Du får nöja dig med Ståle Solbakkens tidigare uttalande, säger FCK:s presschef Jes Mortensen till SportExpressen.

Han kan lämna sin klubb: ”Vi har diskussioner”

En annan VM-spelare det rör på sig kring är ytterbacken Emil Krafth som haft svårt att ta en ordinarie tröja i Bologna under vårsäsongen.

– Där är det absolut möjligt att någonting händer. Han vill ha mer speltid än han haft i Bologna den senaste säsongen. Vi har diskussioner med Bologna och med andra klubbar och det är mycket möjligt att någonting kan hända, säger Krafths agent Patrick Mörk.

Tidigare uppgifter i italienska medier har rapporterat om intresse hos italienska klubbar som Hellas Verona och Crotone så väl som från tyska Augsburg.

Samtliga internationella transferfönster är öppna tolv veckor under sommaren. Premier Leagues transfönsterstänger den 9 augusti, Serie A stänger den 18 augusti och Bundesliga den 31 augusti.

HÄR ÄR VM-HJÄLTARNA SOM KAN BYTA KLUBB

Robin Olsen, 28, FC Köpenhamn

Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS BILDBYRÅN

Succésäsongen har givit eko i Europa. Så väl Barcelona som Roma har ryktats vilja säkra skåningens signatur.

FCK:s manager Ståle Solbakken har sagt att de räknar med att tappa Olsen i sommar, trots att han sitter på ett kontrakt till 2020.

– Vi kommenterar inte transfers, säger FCK:s presschef Jes Mortensen till SportExpressen.

Ludwig Augustinsson, 24, Werder Bremen

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Vänsterbacken gjorde sitt första mästerskap på seniornivå och krönte sin insats med att spräcka nollan i Sveriges ödesmatch mot Mexiko i gruppspelet.

Augustinsson kom till tyska Werder Bremen inför säsongen och efter VM har klubbar som Milan och Benfica aviserat intresse för den pålitlige ytterbacken.

Werder Bremen vill också förlänga med honom trots att han har tre år kvar på kontraktet.

– Min agent har sagt att han har saker som han vill berätta för mig, sade Augustinsson efter VM.

Pontus Jansson, 27, Leeds United

Foto: ALASTAIR GRANT / AP TT NYHETSBYRÅN

Den reslige mittbacken klev in i Sveriges startelva mot Sydkorea sedan Victor Nilsson Lindelöf kastat in handduken på grund av sjukdom.

En snudd på fläckfri insats senare till trots fick Jansson nöta bänk resten av mästerskapet.

Omåttligt populär i Leeds och har tidigare pratat om att han trivs bra. Enligt The Guardian har Premier League-klubben West Ham visat intresse för Jansson.

– Jag håller inte på och kommenterar såna grejer. Vi håller oss lugna, säger Janssons agent Martin Dahlin till SportExpressen.

Emil Krafth, 24, Bologna

Foto: ARVIDSON PETTER / ARVIDSON PETTER BILDBYRÅN

Ersatte avstängde Mikael Lustig i kvartsfinalförlusten mot England.

Krafth har inte fått tillräckligt med speltid i sitt klubblag Bologna och en flytt känns nära förestående för smålänningen.

– Han vill ha mer speltid än vad han fått i Bologna den senaste säsongen. Det är absolut en möjlighet att något händer där, säger Krafths agent Patrick Mörk.

Marcus Rohdén, 27, Crotone

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Västgöten fick ingen speltid i VM.

Han gjorde 26 matcher och två mål den gångna säsongen för sitt Crotone som halkade ur Serie A. Det är oklart om Rohdén följer med klubben ned i Serie B.

Enligt medier i Italien har Chievo och Udinese aviserat intresse för den hårt arbetande mittfältaren.

Albin Ekdal, 29, Hamburg

Foto: IL'JA SMIRNOV / KOMMERSANT PHOTO / POLARIS/IBL POLARIS

Svårt skadebenägen under säsongen för sitt Hamburg som trillade ur Bundesliga för första gången någonsin.

Italienska medier rapporterar om en återkomst till Italien. Dessutom har portugisiska Record skrivit att Sporting Lissabon är nära svenskens signatur.

– Jag vill inte säga något. Inte som det ser ut just nu, säger Ekdals agent Martin Klette.

Gustav Svensson, 31, Seattle Sounders

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Stod för en stark insats på det defensiva mittfältet i åttondelsfinalen mot Schweiz då han ersatte avstängde Sebastian Larsson. Väldigt uppskattad i MLS-klubben Seattle men har ett utgående kontrakt och tidigare flaggat för att han och familjen vill komma närmre Sverige.

Supportrar till IFK Göteborg drömmer om en återkomst till hemstaden för Svensson som sagt att han vill avsluta karriären i klubben.

Klubbens sportchef Mats Gren tror dock inte att en övergång är aktuell inom den närmsta tiden.

– Jag vet att han gärna vill till ett annat land i Europa, sade han till Aftonbladet.

Viktor Claesson, 26, Krasnodar

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

En av Sveriges positiva överraskningar under VM och var bofast i startelvan under hela mästerskapet.

Assist, fixade straffar och hårt slit defensivt i VM kombinerat med en poängstark säsong i Krasnodar (10 mål och 8 assist på 30 matcher) har lockat till sig intresse från Premier League.

En klubb som sägs ha anmält intresse är Newcastle.

Emil Forsberg, 27, RB Leipzig

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

En av landslagets hetaste transferobjekt de senaste åren. Gjorde ett svagt VM undantaget åttondelsfinalen mot Schweiz där han sköt Sverige till kvartsfinal.

Har ögonen på sig från storklubbar som Juventus, Roma och Atletico Madrid.

Även Arsenals nya manager Unai Emery sägs ha ett gott öga till Forsberg och vill knyta honom till Londonklubben.

Enligt SportExpressens uppgifter vill Leipzig ha drygt 550 miljoner för sin svenske guldklimp.

Ola Toivonen, 32, Toulouse

Foto: ROMAN PILIPEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Mer eller mindre dunderpetad i Toulouse under säsongen. I VM briljerade den Degerforsfostrade anfallaren långa stunder och krönte sin insats med ett spektakulärt lobbmål bakom Manuel Neuer i det tyska målet.

Om Toulouse höll kontakten med sin VM-spelare under gruppspelet?

– Nej, ingenting. Fascinerande, sa Toivonen om tystnaden efter matchen mot Mexiko.

Toivonen startade inte en enda ligamatch för sin klubb efter jul men har ett år kvar på kontraktet. Trots det kan en del tala för en flytt.

I vintras öppnade Ola Toivonen för en comeback i Malmö FF. Djurgården har också ryktats vara intresserade av att plocka hem honom.