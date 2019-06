Hidetoshi Nakata!

Det är namnet som mest troligt det svar de flesta ger på frågan: ”Vilken är den bästa japanska herrfotbollsspelaren någonsin?”

Om tio år kan svaret bli ett helt annat. För just nu har 18-åriga Takefusa Kubo tagit hela Japan med storm.

”Japans Messi” jagas av Barcelona och Real Madrid

Kubo spenderade flera år i Barcelonas internationella ungdomsakademi innan de 2015 var tvungna att släppa honom, detta då de brutit mot Fifas regler gällande värvningar av ungdomsspelare.

Kubo vände hem till Japan och gick till FC Tokyo. Den vänsterfotade mittfältaren, som fyllde 18 i tisdags, har den här säsongen slagit igenom i seniorlaget.

På 13 matcher har han stått för fyra mål och är nu uttagen till Japans A-landslag. Samtidigt är han aktuell för en flytt i sommar.

Enligt spanska AS uppvaktas spelaren av PSG, Barcelona, Real Madrid och Manchester City just nu. De uppger att PSG just nu ligger närmast att vinna dragkampen om ”Japans Messi”.

