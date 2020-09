Snor anfallaren – framför ögonen på PL-klubbarna

UPPGIFTER: Alexander Sørloth, 25, har gjort succé i turkiska Trabzonspor där han spelar på lån från Crystal Palace. Norrmannen har gjort 24 mål och åtta assist på 34 ligamatcher under sin första säsong i Turkiet vilket har gjort honom till ett namn för större klubbar. Sørloth har tidigare kopplats ihop med en flytt till Tottenham och RB Leipzig. Under måndagskvällen kom rapporter från turkiska Asist Analiz gällande att Manchester United blandat sig i kampen om norrmannens signatur – draget vekar dock ha kommit för sent. Under tisdagsmorgon publicerade nämligen den norska journalisten Johannes Morland en bild som visar att Sørloth är på plats i Leipzig. Anfallaren ska under dagen genomgå den medicinska undersökningen. Enligt Kicker betalar Leipzig 312 miljoner kronor för Sørloth.

HUGO HÖGLUND