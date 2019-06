KLART: Liverpool landade en spännande yngling i går. 17-årige Sepp van den Berg anslöt från nederländska PEC Zwolle.

De nyblivna CL-mästarna betalar 15 miljoner kronor för mittbacken. En övergångssumma som kan stiga till över 50 miljoner om det i framtiden blir spel i Premier League och de europeiska ligorna.

The Times avslöjar nu en intressant detalj om värvningen. Enligt tidningen försökte Bayern München att i - minst sagt - sista stund kapa affären. De gjorde det medan Sepp van den Berg läkarundersöktes på Merseyside.

”Representanter från de tyska mästarna gjorde flera mycket hysteriska telefonsamtal till spelarens representanter under gårdagen i ett sent försök att förstöra Liverpools affär”, skriver The Times.

