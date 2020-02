UPPGIFTER: Real Madrid är ute efter Kylian Mbappé. Madrid-tidningen AS avslöjar nu hur Reals plan ser ut för att få loss fransmannen.

AS skriver att målet är att värva Mbappé sommaren 2021. Tidpunkten är extra viktig, eftersom Mbappés kontrakt med PSG går ut sommaren 2022. För att inte riskera att superstrikern lämnar gratis när kontraktet har gått åt så behöver PSG sälja honom med ett år kvar på kontraktet – det är i alla fall Real Madrids tanke. Real kommer då kunna komma undan billigare än om värvningen hade skett med två eller flera år kvar på kontraktet.

Florentino Perez kommer även använda sig av samma taktik som när Eden Hazard värvades, skriver AS. Genom att skapa kontaktvägar till Kylian Mbappés inre cirkel av vänner och rådgivare ska Real uppmana anfallaren att inte skriva på något nytt kontrakt. Enligt AS var det så Real gick till väga när man köpte loss Eden Hazard från Chelsea. Real behövde då bara betala en dryg miljard kronor, långt under Hazards dåvarande marknadsvärde.

Enligt AS har 21-årige Mbappé fått två kontraktsförlängningsförslag av PSG sedan sommaren 2019, men han har tackat nej båda gångerna.

Dessutom verkar det ha skurit sig mellan Mbappé och tränaren Thomas Tuchel, något man kunde se när fransmannen byttes ut i PSG:s senaste ligamatch.

Thomas Tuchel och Kylian Mbappé diskuterar efter att Mbappé bytts ut mot Montpellier i lördags. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS BILDBYRÅN

Hetaste ryktena och värvningarna – se deadline day-programmet här