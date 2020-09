Real-stjärnan kan bli Zlatans vikarie i Milan

UPPGIFTER: Milan vill plocka in en mer namnkunnig ersättare till Zlatan Ibrahimovic, enligt Sempre Milan. Lorenzo Colombo har gjort tre mål under försäsongen, och blev målskytt så sent som lördagens match mot Brescia där Ibrahimovic saknades efter en lättare skada, men Calciomercato ska sitta på uppgifter som tyder på att den sportsliga ledningen i Milan vill bredda anfallet ytterligare.

Zlatan hade en allvarligare muskelskada i vaden i somras, och om en sådan situation skulle uppstå igen ser Milan Real Madrids Luka Jovic som ett bättre ersättaralternativ än exempelvis Colombo.

Det låter inte helt sannolikt att Jovic skulle nöja sig med att agera vikarie, och Calciomercato skriver också att inga officiella kontakter tagits ännu. Relationerna mellan klubbarna ska dock vara goda och att Milan inte uteslutit att göra ett försök sent under transferfönstret.

ALBIN JULIN