UPPGIFT: Överst på Real Madrids önskelista i defensiven just nu?

Jo, enligt AS vill Zinedine Zidane ha in Red Bull Leipzigs succéspelare Dayot Upamecano - och ”Zizou” räknar kallt med att Reals ledning löser den 21-årige fransmannen under sommaren så att han finns tillgänglig i vit tröja nästa säsong.

Real Madrid tror att kalaset går på knappa 500 miljoner kronor, då Upamecanos kontrakt går ut nästa sommar.

Enligt AS finns två anledningar till att Zinedine Zidane vill ha in en ny mittback som komplement till Sergio Ramos och Raphael Varane.

1. Han har tröttnat på Nachos nedåtgående formkurva de senaste säsongerna och vill inte behöva använda 30-åringen alls.

2. Han är inget fan av Eder Militao. Real Madrid gjorde klart med Portostjärnan i januari 2019 när Zidane inte var i klubben. Så han är på inget sätt handplockad. I stället har han varit en besvikelse.

Dayot Upamecano kan nu bli den sjätte franskspråkige spelaren i Real Madrid - och han ses som en Raphael Varane 2.0.