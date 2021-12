Planen: Byta stjärnan mot Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski har sedan han anslöt till Juventus i augusti förra året har han inte riktigt fått fotfäste i den italienska storklubben.

Det har lett till att han varit en ryktenas man under en tid. Dessutom ryktades Bayern München ha hört sig för om hans tjänster så sent som för några dagar sedan, precis som Arsenal ryktats göra tidigare.

Nu kommer nya uppgifter om att den svenske landslagsanfallaren kan vara aktuell för en flytt från Turin och Italien. Enligt Gazzetta dello sport ska han vara aktuell för en flytt till England.

Enligt tidningen ska det vara Tottenham som visat intresse för Kulusevski. Detta tack vare klubbens sportchef Fabio Paratici.

Kan byta plats med argentinare

Det var just Paratici som tog Kulusevski till Juventus efter att han tillhört Atalanta och övertygat under sin lånesejour i Parma. Samma Parma som 21-åringen lånades tillbaka till under resten av säsongen 19/20 efter den klara övergången. Prislappen ska då ha legat på runt 350 miljoner kronor.

Nu kan de båda alltså återförenas i Tottenham där Paratici varit sportsligt ansvarig sedan i somras. Enligt den italienska tidningen ska en bytesaffär vara aktuell mellan Juventus och Tottenham. Spelaren som då skulle kunna gå i motsatt riktning är den centrala mittfältaren Giovani Lo Celso från Argentina.

Kulusevski har den här säsongen spelat 16 matcher i Serie A, varav tre från start. På dessa har han producerat tre assist.

Kulusevski om Zlatans 40-årsfest