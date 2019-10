UPPGIFTER: Manchester United har haft en riktigt tung säsong så här långt och mycket av skulden har lagts på att de har en alldeles för svag mittfältsuppsättning. Nu hoppas tränaren Ole Gunnar Solskjaer ha hittat sin räddande ängel i form av Barcelonas Ivan Rakitic. Den 31-åriga kroaten är efter Frenkie de Jongs intåg inte en given pjäs på Barcelonas mittfält länge och spanjorerna kan tänka sig att sälja. Enligt Daily Mirror ser United honom som ett perfekt alternativ att värva in under januarifönstret.

Ivan Rakitic Foto: TONI ALBIR / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN