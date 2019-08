Harry Maguire har varit sommarens stora följetong i silly-väg. Leicester och Manchester United har suttit i utdragna förhandlingar – men i helgen kom besked om att parterna tills slut var överens.

Nu har Maguire blivit presenterad på Uniteds hemsida. Mittbacksjätten har skrivit på ett sexårskontrakt och ska enligt den brittiska pressen ha kostat klubben 955 miljoner kronor. Det gör honom till den dyraste backen genom tiderna.

Maguire till United

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för den här fantastiska klubben. Jag har verkligen njutit av min tid i Leicester och skulle vilja tacka alla i klubben och supportrarna för allt fantastiskt stöd de senaste två säsongerna. Men om United knackar på din dörr, då är det ett fantastiskt tillfälle, säger Maguire i ett uttalande.

– När jag har pratat med tränaren har jag blivit upprymd av att höra hans vision och planerna han har för laget. Det är uppenbart att Ole bygger ett lag för att vinna titlar.

”En av världens bästa”

Nämnde Ole Gunnar Solskjaer är märkbart nöjd med sin värvning, som väntas bli svenske Victor Nilsson Lindelöfs parhäst i norrmannens startelvor.

– Harry är en av världens bästa mittbackar och jag är överlycklig över att vi fick honom. Han är fantastisk på att läsa spelet och han har en stark närvaro på planen, han förblir lugn under press, detta ihop med att han är bra med bollen och stark i båda ändarna av planen, gör att jag tror att han kommer att passa bra in i den här gruppen både på och av plan, säger Solskjaer.

– Han har en stark personlighet och är ett otroligt tillskott för klubben.

Maguires passningsspel brukar ofta lyftas fram som en av hans starkaste sidor. Men själv vill han helst betona sina defensiva förmågor.

– Jag ser mig först och främst som en bra försvarare. Det är det viktigaste. Jag är här för att förhindra mål och se till att vi håller nollan.

Hyllad av Southgate

Maguire fick sitt stora genombrott när han plockades in till Hull av Steve Bruce. Han blev sedermera värvad till Leicester för 140 miljoner kronor. I samma veva fick han göra debut i Gareth Southgates landslag, och under VM 2018 var han given jämte John Stones när England tog sig hela vägen till semifinalen.

– Jag tycker att han är en superbegåvad spelare. När jag tittade på honom under säsongen ville jag så gärna att han inte skulle bli skadad, för jag visste att han skulle kunna visa upp sig under VM. Jag är inte säker på att han själv trodde på det. Han är lika bra med bollen som någon annan mittback i den här turneringen, sa Southgate under VM.

Manchester United inleder Premier League-säsongen mot Chelsea på Old Trafford på söndag, klockan 17.30.