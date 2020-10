Efter tio år i United – Chris Smalling klar för Roma

KLART: Efter många om och men fick Chris Smalling, 30, sin övergång till Roma. Det bekräfade klubbarna under måndagskvällen. Affären såg länge ut att gå i stöpet men enligt uppgifter sent på kvällen var Smalling alltid Romas prioritet och de arbetade stenhårt för att få affären i hamn. Övergångssumman landrar på runt 160 miljoner kronor plus bonusar. Smalling – som förra säsongen spelade i Roma på lån från Manchester United – lämnar nu klubben permananet då han skrivit på ett treårskontrakt med Roma.

– Inget i livet som är värt att ha kommer lätt, säger Smalling till Romas hemsida.

– Mitt huvud och hjärta har alltid varit i Rom, tillägger han.

HUGO HÖGLUND