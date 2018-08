Manchester Citys stjärnskott stoppas

Manchester City har inte förstärkt nämnvärt under sommaren. Den enda klara startspelaren de tagit in i truppen är Riyad Mahrez. Klubben har siktat på att hämta tillbaka brasilianska talangen Douglas Luiz som en ersättare till Fernandinho. Luiz har varit utlånad från City till Girona. Men under fönstrets sista timmar stod det klart att brassen inte får något arbetstillstånd i Storbritannien. Det skriver hemsidan City Watch.

Manchester City siktar nu i stället på att låna ut Luiz till Girona återigen.