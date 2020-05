Därför sänker de priset på Manchester City-stjärnan

UPPGIFTER: Manchester City-stjärnan Leroy Sané är fortsatt aktuell för en flytt till Bayern München. Enligt tyska Bild är parterna nu i princip överens om ett femårskontrakt – men diskuterar fortfarande priset med City.

Bayern uppges ha lagt ett bud på 40 miljoner euro, vilket är 10 miljoner under vad City betalade Schalke 2016 och långt under vad Bayern ska ha varit beredda att betala för stjärnan förra säsongen. Enligt Bild kommer Bayern vara nöjda så länge de kan få Sané under 60 miljoner euro.

De listar tre saker som de främsta anledningarna till att priset på Sané sjunkit så drastiskt:

Coronakrisen har förändrat marknaden till följd av de ekonomiska svårigheter som många klubbar nu kämpar med.

City är i behov av pengar efter att ha straffats av Uefa för att ha brutit mot reglerna gällande Financial Fair Play.

Sané har inte spelat på över nio månader på grund av sin korsbandsskada.

De nämner även faktumet att Sané själv vill att övergången ska bli av som något som talar till Bundesliga-klubbens fördel.

LÄS MER: Solskjaer kallar tillbaka spelarna till Manchester