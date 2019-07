Lukakus mystiska Instragram-inlägg

UPPGIFTER: Romelu Lukaku verkar vara väldigt nära en flytt från Manchester United. Anfallaren har inte spelet någon träningsmatch hittills, vilket klubben skriver är på grund av en skada.

Samtidigt har Inters tränare Antonio Conte inte gjort det till någon hemlighet att han vill ha just Lukaku i laget till den kommande säsongen.

– Det är en spelare jag gillar för jag anser att han kan förbättra vårt lag, ska Conte ha sagt tidigare.

Nu kommer nästa signal på att Lukaku är på väg bort från Manchester United. Under lördagskvällen lade stjärnan upp ett inlägg på Instagram, tillsammans med sin agent Federico Pastorello, där han skriver ”soon the be continued”.

