Trots intresse från storklubben – Shaqiri stannar i Liverpool

UPPGIFTER: Xherdan Shaqiri fick stora delar av förra säsongen förstörd av skador och har varit aktuell för en flytt ifrån Liverpool. Under måndagsmorgonen kom uppgifter från Turkiet gällande att den schweiziske landslagspelaren skulle vara aktuell för en flytt till Fenerbahce rapporterade the Independent. Schweizarens framtid på Anfield har varit oklar och Shaqiri har tidigare kopplats ihop med klubbar som Lazio och Sevillia.

Nu ser dock Shaqiri ut att bli kvar i Liverpool. Det är David Lynch, Liverpoolkorrespondent på The Evening Standard, som skriver att Shaqiri varit på väg bort men att Liverpool bestämt sig för att inte sälja mittfältaren – förutsatt att det inte kommer in ett jättebud under fönstrets avslutande timmar.

Vidare skriver The Independent att Liverpool fortsatt är intresserade av Tottenhams målvakt Paolo Gazzaniga men inte förbereder några värvningar i övrigt.

HUGO HÖGLUND