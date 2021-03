Suarez mot sensationell comeback i Liverpool?

Liverpool har haft en tuff säsong.

Efter att ha tagit hem Premier League i storslagen stil förra säsongen har laget i plågats av skador och ojämna prestationer.

Det har lett till att man fått ge upp ligatiteln och just nu ligger laget på en sjundeplats i Premier League och har fem poäng upp till en Champions League-plats.

Men nu kommer ett rykte som skänker Liverpool-fansen glädje.

Öppnar för Suarez

Det är den spanska transfersajten Fichajes som skriver att Jürgern Klopp letar efter alternativ som kan avlasta Diogo Jota och Roberto Firmino.

Ett av namnen som sägs vara med på listan över tänkbara alternativ uppges vara Luis Suarez, 34, som alltså är aktuell för en comeback i klubben.

Suarez representerade Liverpool mellan 2011 och 2014 där han noterades för 82 mål på 133 matcher innan han skrev på för Barcelona.

Efter att ha tvingats bort från Barça under uppmärksammade former så spelar han sedan i somras för Atletico Madrid - som just nu leder La Liga. Sedan sin ankomst till huvudstaden har uruguayanen hittat nätet 19 gånger i ligaspelet

Vidare skriver sajten att Liverpools storstjärna Mohammed Salah kan lämna klubben, något som i sådana fall öppnar upp för Suarez.