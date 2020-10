Efter storförlusten – Liverpool letar ny målvakt

RYTKTE: Liverpool har sin förstemålvakt Alisson Becker borta i minst sex veckor till. Liverpoolmålet vaktas just nu av spanjoren Adrian. I söndagens storförlust mot Aston Villa bjöd spanjoren på tveksamma ingripanden och släppte hela sju bollar bakom sig. Enligt The Independent överväger Liverpool nu att plocka in en ny målvakt. Klubben ska ha identifierat Tottenhams Paulo Gazzaniga, 28, som en tänkbar kandidat. Tottenham har tidigare gjort klart med Joe Hart som back up till Hugo Lloris och Gazzaniga – som stod 18 ligamatcher förra säsongen – har lämnats utanför truppen så här långt i Premier League.

Häng med på SportExpressen under hela Deadline Day. Mellan 12-23 och på måndag så rapporterar SportExpressen löpande under hela den avslutande dagen på transferfönstret.

HUGO HÖGLUND